« Voilà, mes amis, c’est ça l’Angleterre » : Sammy Virji et MUNDIAL allient musique et football dans une nouvelle collaboration autour d’un maillot

C'est Virji, n'est-ce pas ?

MUNDIAL s'est associé à Sammy Virji, auteur de tubes, DJ et type génial à tous points de vue, pour créer un maillot de foot qui célèbre ce qu'il y a de mieux dans l'identité anglaise.

Né à Londres et élevé à Witney, Virji a la musique et le football dans le sang. Son père, tromboniste, a même participé à l’album phare de Lauryn Hill, *The Miseducation of Lauryn Hill*. Virji, quant à lui, a grandi entouré de musique, de parties de foot dans le jardin et d’une passion dévorante pour Arsenal.

Ces deux passions sont désormais indissociables.

De la Motown au UK garage

Au fil des années, sa culture musicale s’est étendue de Michael Jackson et de la Motown au dubstep et à la bassline, qu’il a commencé à produire pendant ses études universitaires. Il a finalement trouvé sa voie dans le UK garage, un style façonné par un mélange de sons et de cultures, allant de la radio pirate et des raves au dancehall.





Mundial





Ce style hybride s’imposait comme une évidence pour ce jeune artiste d’origine sud-asiatique, élevé dans l’ouest de l’Oxfordshire. Le garage a toujours su fédérer des publics, des influences et des identités diverses, incarnant avant tout une musique ouverte à toutes les possibilités.

Son travail respire cette même énergie : joyeux, imprévisible, taillé pour faire bouger les foules.

Deux maillots riches en détails

Les deux maillots conçus par Sammy Virji et MUNDIAL traduisent cette énergie.

Disponibles en bleu et en noir, elles arborent un écusson brodé, un lion géant sur la poitrine et de multiples clins d’œil discrets. Au dos, le tag de producteur et le slogan de Virji parachèvent deux designs audacieux, brillants et résolument personnels.

Ces créations réunissent les deux grandes passions qui accompagnent Virji depuis toujours : la musique et le football.





Mundial





Que ce soit lors de ses collaborations avec des artistes comme Flowdan et Skepta ou derrière les platines pour célébrer un titre d’Arsenal, un large sourire aux lèvres, ces deux mondes ne se sont jamais vraiment éloignés. Cette collaboration les réunit enfin sur un même maillot.

C’est ça, l’Angleterre.

Fermez les yeux et pensez à l’Angleterre. Que voyez-vous ?

Shakespeare, les bourgs et le murmure d’un ruisseau campagnard ? L’odeur du Spice Grill en sortant de la station Shadwell Overground, la lueur du magasin de vins et spiritueux d’en face ou le tintement d’un vélo Lime annonçant votre arrivée imminente ?

La jungle, le garage et le fait de nourrir vos chiens ?

L’Angleterre ne saurait se réduire à un seul son, une seule image, un seul lieu ou une seule identité : elle est tout cela à la fois. Pour MUNDIAL et Virji, ces maillots célèbrent le mélange de personnes, de cultures, de communautés et d’influences qui font de ce pays ce qu’il est.





Mundial





Ces maillots d’Angleterre sont faits pour soutenir Jude Bellingham lors de sa prochaine performance magistrale, arpenter les rues et, inévitablement, faire voler quelques pintes en l’air.

Voilà, mes amis, c’est ça l’Angleterre.

Voici Sammy Virji x MUNDIAL.