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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
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Voilà la vie d'un attaquant : Harry Kane, mon pied m'a trahi face à l'Espagne

Angleterre vs Espagne
Angleterre
Espagne
UEFA Nations League A
H. Kane
Angleterre
Espagne

Un moment décisif dans le match

Après la défaite de l'Angleterre face à l'Espagne sur le score de 3-2 au stade de Wembley en Ligue des nations hier samedi, Harry Kane, le capitaine des Three Lions, est revenu sur l'un des moments décisifs de la rencontre : le penalty qu'il a manqué en seconde période.

Alors que la sélection anglaise menait 2-1, l'attaquant du Bayern Munich a glissé au moment de frapper son penalty, le ballon venant heurter la barre transversale après qu'il l'a touché des deux pieds involontairement.

Kane a expliqué après le match que sa jambe gauche l'avait trahi au moment de frapper le ballon : « C'était dommage de glisser à ce moment-là, cela arrive parfois. J'ai essayé de frapper fort, mais mon pied gauche m'a trahi et, bien sûr, j'ai fini par toucher le ballon deux fois. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le réseau « Foot Mercato » : « C'est la vie d'un footballeur, la vie d'un attaquant. La chance n'était pas de mon côté en seconde période. »

Ce fut une occasion manquée très frustrante pour le capitaine de la sélection anglaise, car elle aurait pu donner à son équipe une avance de deux buts, sachant que l'ancien attaquant de Tottenham avait inscrit le deuxième but des Three Lions dans la rencontre.



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