José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, s'est présenté en conférence de presse avant la rencontre face à Elche, prévue mardi soir au stade « Martínez Valero », dans le cadre de la sixième journée du Championnat d'Espagne, évoquant la préparation de son équipe, l'état de forme de plusieurs de ses stars et le style de jeu qu'il cherche à ancrer au sein de l'équipe.

Lors de cette conférence, dont les détails ont été rapportés par les médias espagnols, Mourinho a abordé plusieurs dossiers importants au sein du Real Madrid, en commençant par Vinícius Júnior et Arda Güler, en passant par l'évolution de l'état de Tchouaméni, jusqu'à sa philosophie concernant le pressing haut et la gestion des minutes de jeu des joueurs, avant de conclure son apparition par un commentaire marquant au sujet des penaltys.

Mourinho a résumé clairement son objectif concernant la rencontre face à Elche, déclarant : « Je veux gagner. Je veux bien jouer et gagner, rien de plus », affirmant que sa concentration est portée sur l'obtention de la victoire tout en offrant le niveau qu'il attend de son équipe.

Des attentes revues à la hausse pour Güler

L'entraîneur portugais s'est montré très admiratif d'Arda Güler, saluant sa capacité à faire la différence sur le terrain, et il a déclaré : « Sa qualité est impressionnante : sa vision perçante, son sens du dernier geste, la stabilité qu'il apporte au rendement de l'équipe, et sa créativité. Il a un potentiel énorme, et ses statistiques sont déjà éblouissantes. »

Et Mourinho d'ajouter sur un ton marquant : « Peut-être que je ne veux pas exagérer et dire qu'il est le meilleur, le meilleur, le meilleur, trois fois, mais oui, il est le meilleur, le meilleur. »

En revanche, Mourinho a réclamé à Vinícius davantage d'efficacité devant le but, estimant que la meilleure version du joueur brésilien apparaît lorsqu'il est capable de transformer les occasions en buts, tout en soulignant l'importance du travail collectif et du progrès quotidien.

Il a déclaré : « Sa meilleure version, c'est de marquer des buts. Il est évident que créer des buts est important, que le travail collectif est extrêmement important, et que le travail quotidien est important et qu'il l'accomplit parfaitement, mais il y a un autre Vinícius. »

Mourinho explique son projet

Mourinho est revenu sur ses propos précédents concernant son besoin de trois mois pour voir le Real Madrid tel qu'il le souhaite, expliquant qu'il ne veut pas dire qu'il détient une solution magique, mais plutôt qu'il s'agit de parvenir à une équipe plus aboutie au fil du travail.

Il a déclaré : « Ce que je veux dire, c'est que je veux être meilleur dans trois mois que je ne le suis aujourd'hui, mais je n'ai pas de recette magique qui nous rende très forts en trois mois. »

Il a insisté sur le fait que le progrès vient progressivement à travers les matchs et les séances d'entraînement, affirmant qu'une plus grande harmonie et la continuité du travail avec le staff technique aident l'équipe à s'améliorer.

Le pressing haut

L'entraîneur portugais a évoqué le style défensif qu'il cherche à appliquer, affirmant que le pressing haut ne peut pas se maintenir pendant toute la durée du match, et que son équipe doit être capable de changer de style en fonction du déroulement de la rencontre.

Il a expliqué : « Je ne pense pas qu'il soit possible de faire un pressing haut pendant les quatre-vingt-dix minutes ; ce n'est pas notre style », insistant en même temps sur le fait qu'il ne veut pas que le Real Madrid se transforme en une équipe qui se contente de reculer et de défendre.

Il a ajouté : « Je n'aime pas le style du bloc défensif, mais je ne veux pas non plus souffrir énormément parce que l'adversaire marque deux ou trois buts qui obligent le gardien à réaliser de superbes arrêts. »

Le retour de Tchouaméni

Mourinho a affirmé que Tchouaméni obtiendra un rôle plus important au cours de la période à venir, après avoir participé pendant des durées limitées lors des matchs précédents à la suite de son retour.

Il a déclaré : « Il s'améliore constamment, et il se sent plus fort et plus confiant. Il jouera demain. Je ne peux pas déterminer le nombre de minutes qu'il jouera pour l'instant. »

Il a également expliqué que le staff technique gère avec prudence les charges physiques des joueurs, indiquant l'existence d'un plan complet de prévention des blessures qui comprend le travail en salle de sport, l'entraînement individuel et le suivi médical.

La polémique du Ballon d'Or

Interrogé sur les déclarations de Lamine Yamal au sujet du Ballon d'Or et du fait qu'il le mériterait, Mourinho a refusé d'entrer dans une polémique avec le joueur du Barça, déclarant brièvement : « Je ne commente pas les déclarations des joueurs. Je respecte tous les avis, mais je ne les commente pas. »

Il a également évoqué la possibilité d'associer Valverde et Tchouaméni au milieu de terrain, affirmant qu'il ne s'agit pas de savoir si les joueurs sont défensifs ou offensifs, mais de parvenir à l'équilibre nécessaire sur le terrain, chaque joueur ayant un rôle différent selon ses caractéristiques.

La séance de tirs au but

À la fin de la conférence, alors qu'il semblait que les échanges touchaient à leur fin, Mourinho a lancé un commentaire marquant dans lequel il a déclaré : « Pas de questions sur la séance de tirs au but ? C'est étrange, non ? », laissant une allusion énigmatique concernant le dossier de l'arbitrage avant la rencontre face à Elche.