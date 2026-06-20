Voici pourquoi Summerville est sur le banc contre la Suède

Contre toute attente, Crysencio Summerville débutera sur le banc des Pays-Bas samedi soir pour la rencontre du groupe de la Coupe du monde face à la Suède. Après avoir annoncé le onze de départ, le sélectionneur Ronald Koeman a expliqué que l’attaquant avait ressenti des problèmes physiques ces derniers jours et a préféré ne pas prendre de risque.

Ce choix surprend, car l’ailier avait été l’un des meilleurs lors du spectaculaire match nul 2-2 face au Japon, inscrivant même un but pour ses débuts en Coupe du monde.

Interrogé par la NOS, Koeman a insisté sur le fait que cette décision ne remettait pas en cause les performances de l’attaquant : « Nous étions plus que satisfaits de Cry », a-t-il affirmé.

« Jeudi, à l’entraînement, il a dû arrêter plus tôt que prévu, nous ne prenons donc pas de risques inutiles », explique Koeman. Summerville devra ainsi se contenter d’une place sur le banc pour la rencontre décisive face à la Suède.

À sa place, Koeman aligne Brian Brobbey en pointe, tandis que Donyell Malen glisse sur l’aile droite. Un choix tactique assumé, destiné à mieux répondre aux attentes du match face aux Suédois.

« Nous devons être plus incisifs en attaque », affirme Koeman. « Les espaces seront à nouveau réduits, donc Brobbey constitue un point d’appui plus efficace que Malen. » L’avant-centre de l’Ajax doit offrir aux Oranje davantage de solutions pour se libérer de la pression suédoise.

Cette organisation profite aussi à Denzel Dumfries, qui pourra ainsi monter plus haut sur son côté droit.



