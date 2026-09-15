Voici pourquoi Marc ter Stegen ne joue pas à l’Ajax : « Les informations du staff médical… »

Míchel Sánchez procède mardi, de façon quelque peu surprenante, à six changements dans le onze de départ de l’Ajax pour le match de championnat contre Willem II. Au micro d’ESPN, il s’en explique et révèle pourquoi Marc ter Stegen n’entre pas en action.

« Eh bien, les informations du staff médical indiquent que Marc se remet d’une grave blessure », commence l’entraîneur espagnol. « Il a été blessé pendant longtemps et une trêve internationale arrive maintenant. Nous pensons que c’est un bon moment pour que Maarten Paes joue ce match et que Marc puisse bien récupérer pour samedi, puis pour la trêve internationale. »

Tolu Arokodare est également absent, mais pour une autre raison. « Certains changements sont forcés. Tolu a été malade toute la semaine. Il a de la fièvre », explique Míchel. « Nous ne savons pas s’il pourra jouer quelques minutes aujourd’hui. Nous verrons. Il est sur le banc aujourd’hui, car il tenait vraiment à être là. »

Míchel ne choisit donc pas Tolu, mais Kasper Dolberg en attaque. Le recrutement à plusieurs millions Marcos Leonardo reste donc une nouvelle fois sur le banc. Paes, Owen Wijndal, Lucas Rosa, Thilo Kehrer et Jorthy Mokio figurent également dans le onze de départ de l’Ajax.

L’entraîneur de Willem II, John Stegeman, a indiqué avoir été surpris par tous ces changements chez l’adversaire. « Non, je n’avais effectivement pas du tout bien deviné cette composition. J’ai été très surpris. Je m’attendais à un maximum de deux changements », a-t-il déclaré au micro d’ESPN.

« Mais il change un peu plus les choses. Il a évidemment énormément de bons joueurs à sa disposition. Et je comprends aussi qu’il faille garder les joueurs satisfaits. Ce sont aussi de très bons joueurs qui entrent, donc ce n’est pas comme si nous devions soudain prendre cela à la légère. Mais c’est différent, oui, je ne m’y attendais pas. »

Voici les compositions complètes pour Ajax - Willem II.