Raheem Sterling a bien reçu la nouvelle proposition de contrat du Feyenoord, selon l’annonce de Feyenoord Transfermarkt mercredi matin. La raison de cette offre révisée est claire.

Le compte X, généralement fiable, confirme la primeur publiée précédemment par FR12 et apporte des précisions.

« Après la qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions, Feyenoord a honoré ses engagements en soumettant une nouvelle proposition à Sterling. La balle est désormais dans le camp du joueur. »

Depuis son arrivée, l’international anglais n’a disputé que 349 minutes sous le maillot rouge et blanc, pour une seule passe décisive en sept matchs officiels.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève toujours à 5 millions d’euros, même si elle était de 160 millions il y a sept ans.

Surprise

Mardi soir, Johan Derksen a d’ailleurs exprimé son étonnement : « Il n’y a aucune raison de conserver un joueur aussi coûteux que Sterling. »

« Il ne apporte absolument rien au Feyenoord. Mieux vaut donner sa chance à un jeune de 18 ans », a-t-il conclu dans Vandaag Inside. Cette mise à jour de Feyenoord Transfermarkt fournit davantage de contexte.