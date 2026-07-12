Voici pourquoi la VAR est intervenue à juste titre concernant le deuxième carton jaune infligé à Breel Embolo lors du match Argentine - Suisse

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’Argentine a dominé la Suisse en quart de finale de la Coupe du monde, s’imposant 3-1 après prolongation. Mais l’après-match a surtout été marqué par l’expulsion de Breel Embolo.

En milieu de seconde période, Leandro Paredes écope d’abord d’un carton jaune pour une faute supposée sur l’attaquant. L’arbitre est alors appelé par le VAR à visionner les images.

Les images ont montré qu’il n’y avait eu aucune faute de l’Argentin : Embolo s’était laissé tomber sans le moindre contact.

Après visionnage des images, l’arbitre a annulé le carton jaune de Paredes et sanctionné Embolo d’un avertissement pour simulation. Ce deuxième jaune a automatiquement entraîné un carton rouge.

Cette décision a provoqué un tollé. Le sélectionneur suisse Murat Yakin l’a jugée « inacceptable ». « Cette règle n’a rien à voir avec le football

Il est extrêmement regrettable qu’ils soient intervenus inutilement », a réagi Yakin.

La FIFA a ensuite clarifié qu’il s’agissait d’une erreur d’identification. Depuis ce Mondial, le VAR peut en effet intervenir si l’arbitre sanctionne le mauvais joueur après une faute.

En l’espèce, l’arbitre a d’abord averti Paredes, mais la faute – une simulation – était en réalité l’œuvre d’Embolo. Après visionnage des images, l’arbitre a donc annulé le premier avertissement et sanctionné le Suisse d’un deuxième carton jaune.

La Suisse a donc terminé le match à dix et s’est inclinée 3-1 après prolongation. L’Argentine affrontera l’Angleterre en demi-finale, mercredi prochain à 21 h.