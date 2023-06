Voici pourquoi l'Inter joue avec un nouveau sponsor maillot

Certains l'ont sans doute remarqué mais l'Inter joue cette finale de Ligue des Champions avec un nouveau sponsor maillot. Pourquoi?

Pour les plus assidus et les plus attentifs lors de cette campagne de Ligue des Champions, ils auront assurément remarqué des changements sur les maillots de l'Inter Milan ces derniers temps. Les Nerrazuri ont entamé la compétition avec un maillot orné du sponsor DigitalBits avant de disputer les demi-finales contre le rival milanais en portant une tunique vierge de toute publicité. Ce samedi, les Intéristes disputent la finale contre Manchester City avec une nouvelle inscription : Paramount+. Pourquoi l'Inter joue-t-il avec un nouveau sponsor maillot?

Voici pourquoi l'Inter a un nouveau sponsor maillot

En début de saison, l'Inter Milan et DigitalBits, site de crypto-monnaie, s'accordent pour un contrat de sponsoring à hauteur de 80M pour faire figurer le sponsor sur le maillot des Nerrazuri. C'est donc sous cette formule que s'est présentée l'équipe lors de l'immense majorité de la saison et de la Ligue des Champions. Sauf qu'en octobre, le club ne reçoit pas le versement de l'entreprise et décide de retirer DigitalBits de tout ce qui est lié à l'Inter. À l'exception du sponsor maillot qu'ils ne peuvent pas faire retirer.

Mais le club italien ne s'est pas laissé faire et a demandé à plaider sa cause auprès de l'UEFA. Judiciairement, il parvient également à suspendre le partenariat. À partir de la mi-avril, les Nerrazuri se présentent alors sans aucun sponsor sur le devant de leurs maillots. C'est dans cette configuration qu'ils sont venus à bout de l'AC Milan en demi-finale de Ligue des Champions. Normalement, les Intéristes devaient terminer la saison dans cette situation exacte.

En ce début juin, c'est un nouveau rebondissement qui prend place en Lombardie : l'Inter obtient une dérogation de l'UEFA pour arborer, lors des deux dernières rencontres de la saison, Paramount+ comme sponsor maillot. La finale de la Ligue des Champions fait partie de ces deux matchs. Selon la Gazzetta dello Sport, l'entreprise de distribution cinématographique restera sponsor du club la saison prochaine mais prendra place à l'arrière des maillots, sous le nom des joueurs.