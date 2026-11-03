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Jeroen van Poppel
Traduit par

Voici pourquoi Kraaijeveld est soudain titulaire au Feyenoord

Feyenoord vs Inter
Feyenoord
Inter
Ligue des Champions
T. Kraaijeveld
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Giovanni van Bronckhorst voit des possibilités pour Feyenoord lors du match de Ligue des champions contre l’Inter, mais sait que les Rotterdamois ne peuvent se permettre aucune erreur. Peu avant le coup d’envoi à De Kuip, l’entraîneur explique à Ziggo Sport où se situent, selon lui, les chances de son équipe face au géant italien.

« Cette possibilité existe toujours, surtout quand nous jouons à domicile », répond Van Bronckhorst, interrogé sur la capacité de Feyenoord à créer la surprise. « Je pense que, ces dernières années, nous avons toujours obtenu de beaux résultats contre de grands adversaires. C’est aussi possible ce soir, mais il faudra que tout se passe comme prévu. »

L’entraîneur espère que son équipe pourra de nouveau profiter de l’atmosphère particulière de De Kuip. « Parfois, il faut que les choses tournent un peu en votre faveur et avoir la chance de pouvoir marquer », estime Van Bronckhorst, qui veut vivre « encore une soirée magique ».

Selon l’entraîneur, le principal piège réside dans les transitions de l’Inter. « Vous avez le sentiment d’être bien dans le match. Parfois, ils vous donnent aussi cette impression, ce qui vous amène à trop vous découvrir lors des transitions », prévient-il.

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Selon Van Bronckhorst, les deux attaquants de l’Inter peuvent notamment se montrer dangereux si Feyenoord laisse trop d’espaces. Il souligne également que les Italiens savent très bien défendre avec un bloc bas, tandis que l’équipe possède beaucoup d’expérience et joue ensemble depuis longtemps. D’après l’entraîneur, Federico Dimarco, porté vers l’attaque, aura surtout affaire à Givairo Read.

Van Bronckhorst voit néanmoins suffisamment de possibilités pour mettre l’Inter en difficulté. « On voit bien qu’ils concèdent des occasions », affirme-t-il. « Je pense que nous pouvons nous créer des occasions aujourd’hui. Espérons que nous saurons aussi les convertir. »

Dans le onze de départ de Feyenoord, la titularisation de Thijs Kraaijeveld, préféré à Tsuyoshi Watanabe, retient particulièrement l’attention. « Watanabe avait ressenti une gêne en fin de match », explique Van Bronckhorst. « C’est donc une question physique. Nous devons déjà faire face à l’absence de Jerry St. Juste, alors nous ne voulions prendre aucun risque. » Watanabe figure toutefois sur le banc.

Kraaijeveld formera ainsi la charnière centrale de la défense rotterdamoise avec Mika Mármol et s’apprête à disputer un match particulier. « C’est une belle occasion pour lui de jouer en Ligue des champions aujourd’hui », souligne Van Bronckhorst. « C’est évidemment formidable pour lui, et pour le club, de jouer à ce niveau contre une très bonne équipe. »

Composition de Feyenoord : Ernst ; Read, Kraaijeveld, Mármol, López ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Composition de l’Inter : Martínez ; Bisseck, Akanji, Augusto ; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinksi, Dimarco ; Esposito, Thuram.

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