Jürgen Klopp n’a pas sélectionné Julian Brandt parce qu’il connaît déjà assez bien le milieu de terrain de l’Ajax. Le sélectionneur de l’Allemagne préfère donner la priorité à des joueurs qu’il n’a pas encore souvent vus à l’œuvre.

Klopp a convoqué au total 44 joueurs pour les quatre matches de l’Allemagne en Ligue des nations. Marc-André ter Stegen a bien reçu une convocation, mais ce n’était donc pas le cas de son coéquipier à l’Ajax, Brandt.

« Je connais Jule depuis très longtemps », a expliqué Klopp mercredi dans un entretien accordé à la NOS. « Il y a des années, je voulais déjà le faire venir à Liverpool, quand j’y étais entraîneur. Je le connais depuis très longtemps, c’est tout. »

« Il fait énormément de bonnes choses, mais je le connais déjà. Donc Jule : continue comme ça. Je sais qu’il ne paniquera pas. Il fait toutes sortes de choses, mais paniquer n’en fait pas partie. J’ai convoqué 44 joueurs et cela aurait pu être bien plus », a ajouté Klopp.

Brandt (30 ans) compte 48 sélections avec l’Allemagne. La dernière apparition de l’Ajacide avec l’équipe nationale remonte à novembre 2024. Il avait alors joué une heure contre la Hongrie lors d’un match de Ligue des nations.

L’expérimenté Allemand réussit un très bon début à l’Ajax, ce qui alimente les appels à son retour en sélection allemande. Pour le moment, Klopp préfère donc d’autres joueurs dans son entrejeu.