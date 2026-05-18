Voici peut-être le onze de départ de l'Angleterre qui pourrait faire de « Football is coming home » une réalité lors de la Coupe du monde 2026

À mesure que le compte à rebours de la Coupe du monde 2026 s’accélère et que l’Angleterre nourrit de nouvelles ambitions sur la scène internationale, les débats parmi les supporters convergent inévitablement vers la composition idéale des Three Lions.

Un supporter a ainsi élaboré une composition convaincante, mêlant expérience confirmée, promesses du vivier anglais et équilibre tactique afin d’illustrer la profondeur du talent des Three Lions.

Le schéma tactique se dessine en un 4-2-3-1 solide, appuyé sur des valeurs sûres derrière. « Facile. Pickford dans les buts, à 100 % », assure l’amateur.

En défense, Trent Alexander-Arnold à droite, la paire John Stones – Marc Guehi dans l’axe et Nico O’Reilly à gauche.

« Au milieu, je place un vrai sentinelle : Declan Rice, sans hésiter. Elliot Anderson m’impressionne par son talent et son énergie, mais pour l’équilibre, je choisis Reece James. »

« Au poste de meneur, pas de débat : Jude Bellingham. Sur l’aile droite, quand il est en forme, Jarrod… Non, je plaisante, c’est bien sûr Bukayo Saka. »

Sur l’aile gauche, pas question d’Alphonso Davies : « Je l’estime, mais il n’atteint pas encore le niveau de Marcus Rashford, qui, de surcroît, se marie à merveille avec notre numéro 9, Harry Kane. »

Cette composition marie solidité défensive, rigueur au milieu et inspiration offensive, offrant un subtil équilibre entre forme club, expérience internationale et cohérence tactique. Elle illustre avec passion la marche que les Three Lions pourraient entreprendre vers le sacre en 2026.

Quel serait votre onze de départ pour l’Angleterre ? Partagez votre composition dans les commentaires et rejoignez la discussion.



