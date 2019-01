Voici 'Madrid Finale 19', le ballon de la finale de la Ligue des champions 2019

Adidas a présenté ce samedi le ballon de la finale de la Ligue des champions cette saison, qui se tiendra au Wanda Metropolitano le 1er juin.

Adidas a dévoilé le ballon de la finale de la Ligue des champions 2019 ce samedi.

Le 'Madrid Finale 19', nom qu'a reçu le ballon, frappe par ses couleurs vives: les étoiles blanches et le reste du ballon en rouge, qui représente précisément le Wanda Metropolitano, comme l'explique la marque allemande. dans le communiqué de presse.

Au niveau des couleurs, on observe du rouge avec de l'orange et du blanc. Le rouge et le blanc sont notamment des couleurs du maillot classique de l’Atlético Madrid

"Le ballon est doté de la dernière technologie de performance Adidas, qui permet aux meilleurs joueurs du monde d’être à leur meilleur pendant l’UEFA Champions League", a indiqué Adidas.



Ce ballon sera utilisé dès les matches à élimination directe, soit à partir du 12 février prochain.