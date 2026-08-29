Les calendriers européens de l’Ajax, de l’AZ, du FC Twente et du NEC sont connus. Les quatre clubs néerlandais savent quand et où ils disputeront leurs matches de la phase de ligue de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence. Un rendez-vous particulièrement marquant attend d’ailleurs immédiatement le NEC.
Feyenoord et le PSV représentent les Pays-Bas cette saison en Ligue des champions. Les calendriers du club de Rotterdam et du club d’Eindhoven étaient déjà connus samedi matin.
L’AZ sera d’entrée opposé à Sunderland
L’AZ commencera lui aussi son aventure en Ligue Europa par un match à l’extérieur. Le club d’Alkmaar se déplacera sur la pelouse de Sunderland. Le vainqueur de la coupe la saison passée n’a pas eu à disputer de tours préliminaires et a notamment hérité de la Juventus et de Benfica lors du tirage au sort.
Le match à domicile contre la Juventus retient immédiatement l’attention. L’AZ bouclera la phase de ligue par un déplacement sur le terrain de Benfica. Le programme complet du club d’Alkmaar est à consulter ci-dessous.
Date
Adversaire
Domicile/extérieur
Coup d’envoi
16 septembre
Sunderland
Extérieur
21h00
15 octobre
Hapoel Be'er Sheeva
Domicile
18h45
22 octobre
Ararat Armenia
Extérieur
18h45
5 novembre
Juventus
Domicile
21h00
26 novembre
Sparta Prague
Extérieur
21h00
10 décembre
Sturm Graz
Domicile
18h45
21 janvier
Dinamo Zagreb
Domicile
21h00
28 janvier
Benfica
Extérieur
21h00
Le NEC affrontera d’entrée la Juventus
Pour le NEC, la Ligue Europa débutera par un déplacement chez la Juventus. Le club de Nimègue jouera le 17 septembre à Turin contre le cador italien. Plus tard, Benfica se rendra également à De Goffert, où les Portugais sont attendus le 21 janvier.
Entre ces deux affiches alléchantes, le NEC aura notamment des matches contre le Levski Sofia, le Dinamo Zagreb, l’Omonia Nicosia, le Stade Rennais et Ararat. Après la trêve hivernale, il restera encore le déplacement face au NK Celje, le 28 janvier. La phase de ligue prendra ensuite fin.
Le NEC devra terminer dans les 24 premiers pour se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue Europa. Les huit équipes les mieux classées se qualifieront directement pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la neuvième à la 24e place devront disputer un barrage.
Date
Adversaire
Domicile/extérieur
Coup d’envoi
17 septembre
Juventus
Extérieur
21h00
15 octobre
Levski Sofia
Domicile
21h00
22 octobre
Dinamo Zagreb
Extérieur
18h45
5 novembre
Omonia Nicosia
Domicile
18h45
26 novembre
Stade Rennes
Domicile
21h00
10 décembre
Anarat
Extérieur
18h45
21 janvier
Benfica
Domicile
18h45
28 janvier
Celje
Extérieur
21h00
L’Ajax débutera en Croatie
L’Ajax lancera sa campagne européenne le 15 octobre avec un déplacement contre Hajduk Split. Une semaine plus tard, la rencontre contre l’Atalanta sera au programme à la Johan Cruijff ArenA. Début novembre, l’équipe se rendra chez le FC Midtjylland au Danemark. Plus tard dans le mois, l’Ajax recevra le FC Thun. En décembre auront lieu les deux derniers matches de la phase de ligue : d’abord un déplacement contre le STVV en Belgique, puis le 17 décembre la réception de Getafe.
Date
Adversaire
Domicile/extérieur
Coup d’envoi
15 octobre
Hadjuk Split
Extérieur
18h45
22 octobre
Atalanta
Domicile
21h00
5 novembre
FC Midtjylland
Extérieur
18h45
26 novembre
FC Thun
Domicile
18h45
10 décembre
STVV
Extérieur
21h00
17 décembre
Getafe
Domicile
21h00
Le FC Twente commencera et terminera à domicile
Le FC Twente entrera lui aussi en lice en Ligue Conférence à partir du 15 octobre. Les Tukkers recevront alors le FC Thun à la Grolsch Veste. Le 23 octobre, ils se rendront à Gibraltar pour le match contre Lincoln Red Imps.
Le 5 novembre, Twente jouera à nouveau devant son public, cette fois contre Pafos. Suivront ensuite des déplacements contre le SC Freiburg et Aarhus. L’équipe conclura la phase de ligue le 17 décembre par un match à domicile contre Kairat Almaty.
Date
Adversaire
Domicile/extérieur
Coup d’envoi
15 octobre
FC Thun
Domicile
21h00
22 octobre
Lincoln Red Imps
Extérieur
21h00
5 novembre
Pafos
Domicile
21h00
26 novembre
SC Freiburg
Extérieur
21h00
10 décembre
Aarhus
Extérieur
21h00
17 décembre
Kairat Almaty
Domicile
21h00