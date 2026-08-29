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Voici les calendriers des campagnes européennes de l’Ajax, de l’AZ, du FC Twente et du NEC

Ajax
Twente
Alkmaar
NEC Nimégue
Ligue Europa
Ligue Conférence

Les calendriers européens de l’Ajax, de l’AZ, du FC Twente et du NEC sont connus. Les quatre clubs néerlandais savent quand et où ils disputeront leurs matches de la phase de ligue de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence. Un rendez-vous particulièrement marquant attend d’ailleurs immédiatement le NEC.

Feyenoord et le PSV représentent les Pays-Bas cette saison en Ligue des champions. Les calendriers du club de Rotterdam et du club d’Eindhoven étaient déjà connus samedi matin.

L’AZ sera d’entrée opposé à Sunderland

L’AZ commencera lui aussi son aventure en Ligue Europa par un match à l’extérieur. Le club d’Alkmaar se déplacera sur la pelouse de Sunderland. Le vainqueur de la coupe la saison passée n’a pas eu à disputer de tours préliminaires et a notamment hérité de la Juventus et de Benfica lors du tirage au sort.

Le match à domicile contre la Juventus retient immédiatement l’attention. L’AZ bouclera la phase de ligue par un déplacement sur le terrain de Benfica. Le programme complet du club d’Alkmaar est à consulter ci-dessous.

Date

Adversaire

Domicile/extérieur

Coup d’envoi

16 septembre

Sunderland

Extérieur

21h00

15 octobre

Hapoel Be'er Sheeva

Domicile

18h45

22 octobre

Ararat Armenia

Extérieur

18h45

5 novembre

Juventus

Domicile

21h00

26 novembre

Sparta Prague

Extérieur

21h00

10 décembre

Sturm Graz

Domicile

18h45

21 janvier

Dinamo Zagreb

Domicile

21h00

28 janvier

Benfica

Extérieur

21h00

Le NEC affrontera d’entrée la Juventus

Pour le NEC, la Ligue Europa débutera par un déplacement chez la Juventus. Le club de Nimègue jouera le 17 septembre à Turin contre le cador italien. Plus tard, Benfica se rendra également à De Goffert, où les Portugais sont attendus le 21 janvier.

Entre ces deux affiches alléchantes, le NEC aura notamment des matches contre le Levski Sofia, le Dinamo Zagreb, l’Omonia Nicosia, le Stade Rennais et Ararat. Après la trêve hivernale, il restera encore le déplacement face au NK Celje, le 28 janvier. La phase de ligue prendra ensuite fin.

Le NEC devra terminer dans les 24 premiers pour se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue Europa. Les huit équipes les mieux classées se qualifieront directement pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la neuvième à la 24e place devront disputer un barrage.

Date

Adversaire

Domicile/extérieur

Coup d’envoi

17 septembre

Juventus

Extérieur

21h00

15 octobre

Levski Sofia

Domicile

21h00

22 octobre

Dinamo Zagreb

Extérieur

18h45

5 novembre

Omonia Nicosia

Domicile

18h45

26 novembre

Stade Rennes

Domicile

21h00

10 décembre

Anarat

Extérieur

18h45

21 janvier

Benfica

Domicile

18h45

28 janvier

Celje

Extérieur

21h00

L’Ajax débutera en Croatie

L’Ajax lancera sa campagne européenne le 15 octobre avec un déplacement contre Hajduk Split. Une semaine plus tard, la rencontre contre l’Atalanta sera au programme à la Johan Cruijff ArenA. Début novembre, l’équipe se rendra chez le FC Midtjylland au Danemark. Plus tard dans le mois, l’Ajax recevra le FC Thun. En décembre auront lieu les deux derniers matches de la phase de ligue : d’abord un déplacement contre le STVV en Belgique, puis le 17 décembre la réception de Getafe.

Date

Adversaire

Domicile/extérieur

Coup d’envoi

15 octobre

Hadjuk Split

Extérieur

18h45

22 octobre

Atalanta

Domicile

21h00

5 novembre

FC Midtjylland

Extérieur

18h45

26 novembre

FC Thun

Domicile

18h45

10 décembre

STVV

Extérieur

21h00

17 décembre

Getafe

Domicile

21h00

Le FC Twente commencera et terminera à domicile

Le FC Twente entrera lui aussi en lice en Ligue Conférence à partir du 15 octobre. Les Tukkers recevront alors le FC Thun à la Grolsch Veste. Le 23 octobre, ils se rendront à Gibraltar pour le match contre Lincoln Red Imps.

Le 5 novembre, Twente jouera à nouveau devant son public, cette fois contre Pafos. Suivront ensuite des déplacements contre le SC Freiburg et Aarhus. L’équipe conclura la phase de ligue le 17 décembre par un match à domicile contre Kairat Almaty.

Date

Adversaire

Domicile/extérieur

Coup d’envoi

15 octobre

FC Thun

Domicile

21h00

22 octobre

Lincoln Red Imps

Extérieur

21h00

5 novembre

Pafos

Domicile

21h00

26 novembre

SC Freiburg

Extérieur

21h00

10 décembre

Aarhus

Extérieur

21h00

17 décembre

Kairat Almaty

Domicile

21h00

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