Les calendriers européens de l’Ajax, de l’AZ, du FC Twente et du NEC sont connus. Les quatre clubs néerlandais savent quand et où ils disputeront leurs matches de la phase de ligue de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence. Un rendez-vous particulièrement marquant attend d’ailleurs immédiatement le NEC.

Feyenoord et le PSV représentent les Pays-Bas cette saison en Ligue des champions. Les calendriers du club de Rotterdam et du club d’Eindhoven étaient déjà connus samedi matin.

L’AZ sera d’entrée opposé à Sunderland

L’AZ commencera lui aussi son aventure en Ligue Europa par un match à l’extérieur. Le club d’Alkmaar se déplacera sur la pelouse de Sunderland. Le vainqueur de la coupe la saison passée n’a pas eu à disputer de tours préliminaires et a notamment hérité de la Juventus et de Benfica lors du tirage au sort.

Le match à domicile contre la Juventus retient immédiatement l’attention. L’AZ bouclera la phase de ligue par un déplacement sur le terrain de Benfica. Le programme complet du club d’Alkmaar est à consulter ci-dessous.

Date Adversaire Domicile/extérieur Coup d’envoi 16 septembre Sunderland Extérieur 21h00 15 octobre Hapoel Be'er Sheeva Domicile 18h45 22 octobre Ararat Armenia Extérieur 18h45 5 novembre Juventus Domicile 21h00 26 novembre Sparta Prague Extérieur 21h00 10 décembre Sturm Graz Domicile 18h45 21 janvier Dinamo Zagreb Domicile 21h00 28 janvier Benfica Extérieur 21h00

Le NEC affrontera d’entrée la Juventus

Pour le NEC, la Ligue Europa débutera par un déplacement chez la Juventus. Le club de Nimègue jouera le 17 septembre à Turin contre le cador italien. Plus tard, Benfica se rendra également à De Goffert, où les Portugais sont attendus le 21 janvier.

Entre ces deux affiches alléchantes, le NEC aura notamment des matches contre le Levski Sofia, le Dinamo Zagreb, l’Omonia Nicosia, le Stade Rennais et Ararat. Après la trêve hivernale, il restera encore le déplacement face au NK Celje, le 28 janvier. La phase de ligue prendra ensuite fin.

Le NEC devra terminer dans les 24 premiers pour se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue Europa. Les huit équipes les mieux classées se qualifieront directement pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la neuvième à la 24e place devront disputer un barrage.

Date Adversaire Domicile/extérieur Coup d’envoi 17 septembre Juventus Extérieur 21h00 15 octobre Levski Sofia Domicile 21h00 22 octobre Dinamo Zagreb Extérieur 18h45 5 novembre Omonia Nicosia Domicile 18h45 26 novembre Stade Rennes Domicile 21h00 10 décembre Anarat Extérieur 18h45 21 janvier Benfica Domicile 18h45 28 janvier Celje Extérieur 21h00

L’Ajax débutera en Croatie

L’Ajax lancera sa campagne européenne le 15 octobre avec un déplacement contre Hajduk Split. Une semaine plus tard, la rencontre contre l’Atalanta sera au programme à la Johan Cruijff ArenA. Début novembre, l’équipe se rendra chez le FC Midtjylland au Danemark. Plus tard dans le mois, l’Ajax recevra le FC Thun. En décembre auront lieu les deux derniers matches de la phase de ligue : d’abord un déplacement contre le STVV en Belgique, puis le 17 décembre la réception de Getafe.

Date Adversaire Domicile/extérieur Coup d’envoi 15 octobre Hadjuk Split Extérieur 18h45 22 octobre Atalanta Domicile 21h00 5 novembre FC Midtjylland Extérieur 18h45 26 novembre FC Thun Domicile 18h45 10 décembre STVV Extérieur 21h00 17 décembre Getafe Domicile 21h00

Le FC Twente commencera et terminera à domicile

Le FC Twente entrera lui aussi en lice en Ligue Conférence à partir du 15 octobre. Les Tukkers recevront alors le FC Thun à la Grolsch Veste. Le 23 octobre, ils se rendront à Gibraltar pour le match contre Lincoln Red Imps.

Le 5 novembre, Twente jouera à nouveau devant son public, cette fois contre Pafos. Suivront ensuite des déplacements contre le SC Freiburg et Aarhus. L’équipe conclura la phase de ligue le 17 décembre par un match à domicile contre Kairat Almaty.