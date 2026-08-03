Si l’Ajax parvient à se défaire de Shelbourne United au tour préliminaire de la Conference League, il affrontera en barrages de la compétition européenne le FC Noah, d’Arménie, ou le FC Sion, de Suisse. Le FC Twente, en cas de victoire contre Dunajska Streda, jouera contre le FK Qarabag ou le Dynamo Kiev.



Les matches du troisième tour préliminaire se joueront les 6 et 13 août. Si l’Ajax et Twente survivent à leurs doubles confrontations, ils sauront donc quelles équipes ils affronteront ensuite en barrages.

Ces barrages sont programmés les 21 et 28 août. L’Ajax se déplacera d’abord chez Noah ou Sion. Twente jouera d’abord à domicile, dans son antre de la Grolsch Veste.



