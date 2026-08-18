Memphis Depay va poursuivre plus longtemps l’aventure avec les Corinthians, comme l’a officialisé mardi le club brésilien. Après sa prolongation de contrat, l’attaquant de 32 ans est désormais lié au club jusqu’au 31 juillet 2028. Memphis accepte une baisse de salaire conséquente pour continuer l’aventure avec les Corinthians.

Les Corinthians et Memphis se sont longtemps opposés en raison de la crise financière qui tient le club dans son emprise. Après de longues négociations, les deux parties ont décidé de prolonger leur collaboration de deux ans.

« Toutes sortes d’émotions me traversent. Tout d’abord, je veux remercier tous ceux qui ont participé au processus de prolongation. Les Corinthians, c’est évidemment gigantesque. J’ai vu, et tout le monde a vu, à quel point ce club est grand. À quel point nous sommes formidables ensemble. Je suis extrêmement heureux. J’ai hâte de me remettre au travail. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous allons nous battre. Je suis très heureux », s’enthousiasme Memphis sur le site des Corinthians.

« Les négociations ont été longues, mais elles se sont terminées de la meilleure manière possible, aussi bien pour les Corinthians que pour moi-même. Je suis très reconnaissant envers le club pour tous les efforts fournis afin de conserver le joueur. Nous sommes très heureux de cette prolongation et prêts pour cette prochaine phase », ajoute le reconnaissant président Osmar Stabile.

Memphis signe donc pour deux ans. La branche brésilienne d’ESPN indique qu’il s’agit d’un contrat d’une valeur totale de 22 millions d’euros. Il devait encore percevoir 12,5 millions d’euros, mais ce montant a été ramené à neuf millions d’euros. La somme sera versée à Memphis en quatre échéances.

L’international néerlandais a rejoint les Corinthians en septembre 2024 et totalise désormais 20 buts en 79 matches. Entre-temps, Memphis est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe des Pays-Bas. Son total avec les Pays-Bas s’élève à 55 buts.