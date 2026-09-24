Xavi s’apprête à vivre son baptême du feu comme sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas, qui affronte l’Allemagne en Ligue des nations. La composition des Pays-Bas est désormais connue, avec une place de titulaire remarquée pour Quinten Timber.

Robin Roefs enchaîne les très bonnes performances depuis un certain temps à Sunderland, ce qui alimente souvent les appels à lui donner sa chance dans les buts. Malgré cela, Bart Verbruggen reste le premier choix des Pays-Bas, y compris sous Xavi.

Denzel Dumfries est préféré à Jurriën Timber au poste d’arrière droit, ce dernier travaillant encore sur sa condition physique. Jan Paul van Hecke épaule Virgil van Dijk, qui reste international et capitaine. Micky van de Ven est le joueur le plus à gauche de la défense des Pays-Bas.

Xavi doit composer au milieu de terrain en raison des absences de Frenkie de Jong et Jerdy Schouten. Quinten Timber est titulaire. Joey Veerman est de retour chez les Pays-Bas après deux ans, mais commencera sur le banc. Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders complètent le milieu face aux Allemands.

Crysencio Summerville s’est montré lors de la Coupe du monde et aura l’occasion de faire ses preuves comme ailier droit. Brian Brobbey a signé un triplé contre Manchester City et espère prolonger sa grande forme jusqu’à jeudi. Cody Gakpo devra alimenter le jeu depuis le côté gauche.

Composition des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; Timber, Gravenberch, Reijnders ; Summerville, Brobbey, Gakpo

Composition de l’Allemagne : Ter Stegen ; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown ; Kimmich, Musiala, Nmecha ; Schade, Havertz, Adeyemi