Voici le plan de Dortmund pour s'offrir Gundogan

Les prétendants sont nombreux pour s'offrir Ilkay Gundogan. Mais Dortmund a mis sur pied un plan pour rapatrier l'international allemand.

En fin de contrat à la fin du mois de juin, Ilkay Gundogan devrait quitter Manchester City après 7 années passées chez les Skyblues. Sur le départ depuis plusieurs mois, l'international allemand pourrait recevoir une offre de dernière minute des Cityzen mais son avenir s'écrit plus que probablement loin de l'Angleterre. Arsenal s'est bien montré intéressé mais ne devrait pas parvenir à attirer le milieu de terrain. Et si le Barça semble le mieux parti dans le dossier, Dortmund a mis sur pied un plan précis pour tenter de rapatrier leur ancien joueur.

Dortmund a un plan pour Gundogan

À l'issue d'une campagne européenne enfin couronnée de succès pour Manchester City, les Skyblues devraient connaître une certaine fuite de talents. Bernardo Silva, plus que jamais sur le départ et fortement lié au PSG, et Ilkay Gundogan, en fin de contrat cet été, devraient quitter le nord de l'Angleterre après avoir atteint l'objectif pour lequel ils ont été recrutés il y a quelques années. Le milieu de terrain allemand est attendu du côté du Barça dont l'intérêt réciproque est connu depuis plusieurs mois déjà mais les Catalans peuvent compter sur une certaine concurrence.

Les Blaugrana ont pris de l'avance en récoltant un accord verbal avec Gunny il y a quelques temps déjà mais rien n'a été signé depuis et le dossier commence à traîner. Bien qu'intéressés par la piste catalane, le milieu de terrain allemand souhaite observer les différentes possibilités qui s'offrent à lui. Comme pour beaucoup cette année, l'Arabie Saoudite est sur les ponts puisqu'Al Ittihad souhaiterait former une paire solide avec Ngolo Kanté au coeur du jeu. Si le Barça a l'aura nécessaire, ce sont clairement les Saoudiens qui ont l'avantage sur l'aspect financier.

Une troisième solution existe enfin pour l'international allemand, une perspective qui pourrait l'enchanter : un retour en Allemagne, et à la maison qui plus est. Orphelin de Jude Bellingham parti au Real Madrid, bien que l'officialisation n'ait pas encore été faite, le Borussia Dortmund dispose d'une manne financière plus que suffisante pour s'offrir Ilkay Gundogan. Mais surtout, les Borussen ont mis sur pied un plan alléchant : prendre les clés du milieu de terrain puis lui offrir un poste au sein du club après sa retraite. Une possibilité qui pourrait faire la différence, le joueur ayant déjà déclaré avoir penser à passer ses diplômes d'entraîneur.