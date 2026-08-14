Voici le montant exorbitant que l’international néerlandais Tijjani Reijnders va gagner en Arabie saoudite

De Telegraaf a révélé le montant que Tijjani Reijnders (28 ans) va toucher en Arabie saoudite. Selon le journaliste Mike Verweij, l’international néerlandais peut empocher plus de 100 millions d’euros en cinq saisons à Al-Qadsiah.

Il y a un an, Reijnders a quitté l’AC Milan pour Manchester City. Depuis, le milieu expérimenté percevrait, selon les informations rapportées, l’équivalent d’environ 7 millions d’euros par an.

Reijnders va signer pour quatre saisons à Al-Qadsiah, avec une option pour une saison supplémentaire. Il s’assure ainsi dans tous les cas 80 millions d’euros.

Si Reijnders va au bout des cinq années complètes, le montant total dépassera les 100 millions d’euros. Il va donc nettement améliorer ses conditions à Dammam.

Reijnders n’est déjà plus apparu à l’entraînement de Manchester City jeudi. Visiblement, le natif de Zwolle voulait écarter tout risque.

Nottingham Forest a lui aussi été associé à Reijnders ces derniers temps, mais Al-Qadsiah a devancé le club anglais avec une indemnité de transfert de pas moins de 61 millions d’euros.