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Voici le calendrier des campagnes européennes de l’Ajax, de l’AZ, du FC Twente et du NEC

Ajax
Twente
Alkmaar
NEC Nimégue
Ligue Europa
Ligue Conférence

Les calendriers européens de l’Ajax, de l’AZ, du FC Twente et du NEC sont connus. Les quatre clubs néerlandais savent quand et où ils disputeront leurs matches de la phase de championnat de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. Pour le NEC en particulier, une affiche spéciale l’attend d’entrée.

Feyenoord et le PSV représentent les Pays-Bas cette saison en Ligue des champions. Les calendriers du club de Rotterdam et de celui d’Eindhoven étaient déjà connus samedi matin.

L’AZ attend Sunderland d’entrée

L’AZ commencera également son aventure en Ligue Europa par un match à l’extérieur. Le club d’Alkmaar se rendra sur la pelouse de Sunderland. Le vainqueur de la coupe de la saison dernière n’a pas eu à disputer de tours préliminaires et a notamment hérité de la Juventus et de Benfica lors du tirage au sort.

Le match à domicile contre la Juventus attire immédiatement l’attention. L’AZ clôturera la phase de championnat par un déplacement chez Benfica. Le programme complet du club d’Alkmaar est à consulter ci-dessous.

Date

Adversaire

Domicile/extérieur

Coup d’envoi

16 septembre

Sunderland

Extérieur

21 h 00

15 octobre

Hapoel Be'er Sheeva

Domicile

18 h 45

22 octobre

Ararat Armenia

Extérieur

18 h 45

5 novembre

Juventus

Domicile

21 h 00

26 novembre

Sparta Prague

Extérieur

21 h 00

10 décembre

Sturm Graz

Domicile

18 h 45

21 janvier

Dinamo Zagreb

Domicile

21 h 00

28 janvier

Benfica

Extérieur

21 h 00

Le NEC affronte directement la Juventus

Pour le NEC, la Ligue Europa commencera par un déplacement chez la Juventus. Le club de Nimègue jouera le 17 septembre à Turin contre le cador italien. Plus tard, Benfica se rendra également à De Goffert, où les Portugais sont attendus le 21 janvier.

Entre ces deux affiches alléchantes, le NEC aura notamment des matches contre Levski Sofia, Dinamo Zagreb, Omonia Nicosia, le Stade Rennais et Ararat. Après la trêve hivernale, il y aura encore le déplacement contre le NK Celje, le 28 janvier. La phase de championnat prendra ensuite fin.

Le NEC devra terminer dans les 24 premiers pour se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue Europa. Les huit équipes les mieux classées se qualifieront directement pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la neuvième à la vingt-quatrième place devront disputer un barrage.

Date

Adversaire

Domicile/extérieur

Coup d’envoi

17 septembre

Juventus

Extérieur

21 h 00

15 octobre

Levski Sofia

Domicile

21 h 00

22 octobre

Dinamo Zagreb

Extérieur

18 h 45

5 novembre

Omonia Nicosia

Domicile

18 h 45

26 novembre

Stade Rennes

Domicile

21 h 00

10 décembre

Anarat

Extérieur

18 h 45

21 janvier

Benfica

Domicile

18 h 45

28 janvier

Celje

Extérieur

21 h 00

L’Ajax ouvre en Croatie

L’Ajax lancera sa campagne européenne le 15 octobre avec un match à l’extérieur contre Hajduk Split. Une semaine plus tard, la rencontre contre l’Atalanta est au programme à la Johan Cruijff ArenA. Début novembre, l’équipe se rendra chez le FC Midtjylland au Danemark. Plus tard dans le mois, l’Ajax recevra le FC Thun. En décembre, les deux derniers matches de la phase de championnat suivront : d’abord un déplacement contre le STVV en Belgique, puis le 17 décembre le match à domicile contre Getafe.

Date

Adversaire

Domicile/extérieur

Coup d’envoi

15 octobre

Hadjuk Split

Extérieur

18 h 45

22 octobre

Atalanta

Domicile

21 h 00

5 novembre

FC Midtjylland

Extérieur

18 h 45

26 novembre

FC Thun

Domicile

18 h 45

10 décembre

STVV

Extérieur

21 h 00

17 décembre

Getafe

Domicile

21 h 00

Le FC Twente commence et termine à domicile

Le FC Twente entrera lui aussi en lice en Ligue Europa Conférence à partir du 15 octobre. Les Tukkers recevront alors le FC Thun au De Grolsch Veste. Le 23 octobre suivra un déplacement à Gibraltar pour le match contre Lincoln Red Imps.

Le 5 novembre, Twente jouera à nouveau devant son public, cette fois contre Pafos. Suivront ensuite des déplacements contre le SC Freiburg et Aarhus. L’équipe bouclera la phase de championnat le 17 décembre avec un match à domicile contre Kairat Almaty.

Date

Adversaire

Domicile/extérieur

Coup d’envoi

15 octobre

FC Thun

Domicile

21 h 00

22 octobre

Lincoln Red Imps

Extérieur

21 h 00

5 novembre

Pafos

Domicile

21 h 00

26 novembre

SC Freiburg

Extérieur

21 h 00

10 décembre

Aarhus

Domicile

21 h 00

17 décembre

Kairat Almaty

Extérieur

21 h 00

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