Voici la stratégie de Ryan Reynolds sortir Gareth Bale de la retraite

Après avoir déjà réussi son coup avec Ben Foster, Ryan Reynolds espère sortir Gareth Bale de la retraite. Voici sa stratégie.

En reprenant le petit club anglais de Wrewham AFC avec son ami Rob McElhenney, Ryan Reynolds ne voulait pas seulement s'offrir un délire de riche, il voulait aussi bâtir un réel projet sportif. Pour ce faire, il a engagé beaucoup de frais pour améliorer les installations et habitudes du club mais il a aussi joué intelligemment ses cartes. Sortir d'anciennes légendes de leur retraite en fait partie. Cela a fonctionné avec Ben Foster, et il compte désormais tenter le coup avec Gareth Bale. Mais comment y parvient-il? Voici sa stratégie.

Bale, Foster et Reynolds, une stratégie bien huilée

Jeune retraité après sa très courte pige en MLS du côté de Los Angeles FC, Gareth Bale ne compte actuellement pas retrouver les terrains verts du football qu'il a troqué pour les greens de golf. Mais lors du sacre de Wrexham il y a un mois, le Gallois avait publiquement félicité le petit club issu de son pays natal. Un jeu de blagues c'était alors mis en place entre l'ancien ailier du Real Madrid et Ryan Reynolds, propriétaire du club et grand amateur de golf lui aussi. Depuis, les rumeurs s'emballent autour d'une sortie de retraite de Bale pour signer à Wrexham pour une saison.

Difficile toutefois de sortir une telle star, déjà peu concentré sur le football lors de ses deux dernières années d'activité, de sa retraite, surtout pour évoluer à un échelon inférieur. Mais pas impossible puisque la star de Hollywood a déjà réussi son coup avec un autre ancien joueur de haut niveau, le gardien Ben Foster qui a rechaussé ses crampons à 40 ans avant de prolonger pour la saison prochaine également. L'ancien portier de Manchester United a d'ailleurs révélé la stratégie utilisée par Ryan Reynolds pour le convaincre.

L'ex-international anglais s'est récemment entretenu au Fellas Podcast pour lequel il a révélé comment le président de Wrexham avait réussi à le convaincre : « Ils étaient flexibles avec moi, j'avais une sorte de jour de congé en plus comme j'habite loin. On jouait le samedi, ils me laissaient le dimanche et le lundi de repos. Et nous avions tous congés le mercredi. En réalité, je ne m'entraînais réellement que trois jours. C'était le parfait équilibre travail-vie privée. » Une solution que Ryan Reynolds souhaiterait également mettre en place avec Gareth Bale, l'idée ayant convaincu Foster de prolonger son contrat.