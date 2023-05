Voici la stratégie de l'Arabie Saoudite pour s'offrir Lionel Messi

Alors que l'avenir de Messi est toujours plus incertain, l'Arabie Saoudite s'érige comme la destination la plus probable. Explications.

Malgré le rapprochement entre Lionel Messi et le PSG après les excuses publiques de l'Argentin, c'est toujours bien vers un départ que se dirige inéluctablement la relation entre les deux parties. Et si la question de son avenir déchaîne encore et toujours les passions, les options commencent tout doucement à sérieusement se réduire pour la Pulga. Au point que plusieurs médias parlent désormais d'un réel rapprochement entre le camp Messi et l'Arabie Saoudite. Particulièrement motivé à réussir son coup après avoir attiré Cristiano Ronaldo cet hiver, le pays du Golfe a développé une véritable stratégie pour convaincre l'Argentin. On vous explique tout cela.

Priorité Messi et plan financier attractif

Ce n'est un secret pour personne, Lionel Messi n'a pas vraiment beaucoup de choix à l'heure de savoir où continuer sa longue et riche carrière en perte de vitesse certaine depuis deux ans. Une prolongation au PSG semble aujourd'hui presqu'impossible et le Barça n'a pas les assurances financières suffisamment pour l'inclure dans son effectif. Reste la MLS, pour le minimum d'intérêt sportif que cela représente, et l'Arabie Saoudite, pour l'intérêt financier certain que cela implique. Et c'est bien vers le Golfe que le clan Messi penche le plus pour l'instant, d'autant plus depuis son fameux voyage la semaine dernière où la question a évidemment été abordée.

La stratégie saoudienne pour attirer Lionel Messi ne doit rien au hasard, elle a été parfaitement pensée de A à Z. L'offre spécifique proposée à l'Argentin comprend un contrat de deux saisons (avec une troisième en option selon certains) lui rapportant entre 500 et 600M à la fin de la collaboration. Mais la proposition ne s'arrête pas là puisque d'autres recrutements sont inclus dans la stratégie visant à convaincre la Pulga : plusieurs joueurs d'expérience évoluant en Europe et s'entendant bien avec lui sont ciblés, dont certains anciens équipiers barcelonais tels que Sergio Busquets et Jordi Alba mais aussi Angel Di María et Leandro Paredes.

Une stratégie à plusieurs étages

Plus surprenant, Sergio Ramos serait également dans le viseur. Preuve que les Saoudiens sont bien renseignés, ils savent, au contraire du grand public, que les enfants des deux hommes s'entendent bien et que les deux couples se voient régulièrement en dehors des terrains. Parmi d'autres cibles non arrêtées, on retrouverait Marco Verratti, l'un des Parisiens les plus proches de la Pulga dans le vestiaire. Toutes ces prises ne seraient pas forcément placées dans la même équipe mais devraient intégrer l'un des trois clubs de Riyad (Al Nassr, Al Hilal ou Al Shabab), les joueurs et leurs familles pouvant se côtoyer très facilement dans le quartier de la ville réservé aux expatriés.

L'offre a déjà été formellement proposée à l'Argentin qui temporise pour l'instant. Il espère encore qu'un club européen de premier rang se manifeste pour s'offrir ses services, bien que la possibilité soit très maigre. Dans l'idée, il aimerait rester dans un championnat réputé compétitif en vue de la Copa America 2024 (voire le Mondial 2026). Son choix prioritaire reste le Barça bien que les chances soient minimes. Autre frein actuel au projet saoudien, sa femme Antonella ne se voit pas s'installer avec toute la famille dans le Golfe. Mais le camp Messi a-t-il encore vraiment le choix? Les prochaines semaines s'annoncent déjà décisives.