Le Bayern Munich percevra cinq millions d’euros pour sa participation au match inaugural du Raila Odinga International Stadium at Talanta Sports City, à Nairobi, face à l’Ajax. TZ München rapporte, à la suite d’Absolut Bayern , que Der Rekordmeister a accepté la proposition en raison de ses conditions financières avantageuses. Selon les médias kényans, l’Ajax se contentera d’environ la moitié de cette somme.

L’Ajax et le Bayern s’affronteront le 5 janvier 2027, pendant la trêve hivernale, dans la capitale kényane. Le stade, d’une capacité de 60 000 spectateurs, fait partie des sites retenus pour la Coupe d’Afrique des nations 2027.

TZ indique que le Bayern aura un calendrier chargé juste après le Nouvel An. Trois jours après le match contre l’Ajax, le Bayern reprendra sa saison de Bundesliga face au Borussia Mönchengladbach. « L’effectif du Bayern partira probablement pour l’Afrique dès le 4 janvier, puisqu’un vol direct vers le Kenya dure huit à neuf heures. Les joueurs rentreront immédiatement après le match amical contre l’Ajax. »

L’effort en vaut néanmoins la peine, écrit TZ. « Le directeur du marketing et des ventes, Rouven Kasper, fait une nouvelle fois rentrer de l’argent dans les caisses du club munichois, et c’est pourquoi l’entraîneur Vincent Kompany a approuvé le déplacement. Le sentiment général à la Säbener Straße (où se trouve le centre d’entraînement du Bayern, ndlr) : pour une telle somme, il faut le faire ! »

Le média kényan Pulse écrit que l’Ajax touchera environ la moitié du cachet du Bayern, soit quelque 2,5 millions d’euros. Le Kenya prendra en outre en charge les frais de voyage, d’hébergement et de sécurité. Des organismes de surveillance de la vie politique kényane indiquent que l’Ajax recevra « au moins deux millions d’euros » pour sa participation.

« L’invitation adressée à l’Ajax et au Bayern Munich pour le match inaugural s’accompagnait de mots élogieux de la part des organisateurs à l’égard des deux clubs », a écrit l’Ajax mercredi. « La rencontre entre le Bayern Munich et l’Ajax, respectivement sextuple et quadruple vainqueurs de la Ligue des champions de l’UEFA, est considérée par les organisateurs comme un événement majeur pour le football en Afrique de l’Est. »

« C’est l’inauguration d’un nouveau stade exceptionnel devant un immense public africain, une rencontre entre deux grands noms du football international et un moment décisif pour le Kenya sur la route de la Coupe d’Afrique des nations. L’Ajax est honoré d’avoir été invité à cet événement. » L’Ajax reprendra l’Eredivisie quatre jours après sa rencontre avec le Bayern. Il affrontera alors Willem II à Tilburg.