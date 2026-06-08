Voici la raison surprenante de l’absence de Van Nistelrooy avec les Oranje

Ruud van Nistelrooij était absent la semaine dernière lors du début du stage d'entraînement de l'équipe nationale néerlandaise aux États-Unis. L'entraîneur adjoint n'a pas fait le déplacement avec le groupe, car il fêtait son anniversaire aux Pays-Bas, révèle De Telegraaf. Au départ, la KNVB avait évoqué des « raisons familiales ».

Le staff technique et les joueurs ont pris leur vol jeudi pour les États-Unis, tandis que Van Nistelrooij prolongeait son séjour aux Pays-Bas. Samedi, il a célébré ses cinquante ans en petit comité au Bistro Tante Pietje, à Den Bosch ; en réalité, il ne les aura que le 1ᵉʳ juillet.

Son absence a été remarquée lors de la première séance d’entraînement des Oranje à Orangeburg. Le sélectionneur Ronald Koeman a confirmé dimanche que le staff était informé depuis des mois : Van Nistelrooij rejoindrait le groupe avec un peu de retard, une demande validée par la Fédération.

« Quand j’ai sollicité Ruud pour qu’il intègre le staff technique, il m’a signalé cet engagement personnel le samedi », a expliqué Koeman. « On pense souvent aux pires scénarios quand on parle de raisons familiales, mais là, il s’agissait d’un heureux événement. »

L’ancien buteur a depuis rejoint le groupe à New York. Selon De Telegraaf, cette situation interpelle en raison d’une décision précédente de Koeman concernant Quinten Timber. « Il est étonnant que Koeman ait accordé une telle dérogation à Van Nistelrooij pour un motif aussi mineur », estime le quotidien.

Quinten Timber, lui, n’avait pas obtenu l’autorisation de rallier le groupe un jour plus tard pour assister à la finale de la Ligue des champions de son frère Jurriën.

Koeman estime que cette comparaison n’est pas pertinente : « On ne peut pas les mettre sur le même plan, selon moi », a tranché le sélectionneur.