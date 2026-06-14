Voici la raison particulière pour laquelle Mazraoui joue la Coupe du monde avec la tête rasée

L’apparence de Noussair Mazraoui a attiré l’attention lors du match de Coupe du monde entre le Maroc et le Brésil (1-1). L’ancien Ajacide est entré sur la pelouse avec la tête entièrement rasée, ce qui a suscité de nombreuses spéculations parmi les téléspectateurs quant à la raison de ce changement. Tout indique que le défenseur a récemment subi une nouvelle greffe de cheveux.

De plus, des images du match révélaient une légère rougeur sur son cuir chevelu, symptôme fréquemment associé à ce type d’intervention.

Lors d’une greffe, le crâne est généralement rasé intégralement afin de prélever des greffons dans la zone donneuse et de les réimplanter dans les zones clairsemées.

Un tel traitement ne produit pas d’effet immédiat : les greffons tombent généralement au cours des premières semaines, puis une repousse progressive s’installe. Les spécialistes estiment entre neuf et douze mois le délai nécessaire pour apprécier le résultat définitif.

Mazraoui avait déjà eu recours à une greffe de cheveux en mai 2021, à l’Amsterdam Hair Institute, pour corriger un début de calvitie sur les tempes.

Selon nos informations, le joueur aurait également suivi un traitement d’entretien début 2025, complété par une séance de PRP. Il est donc probable qu’il ait récemment subi une nouvelle intervention, d’où son crâne rasé lors de la Coupe du monde.

Titulaire samedi lors du match d’ouverture du Maroc à la Coupe du monde, le latéral gauche a disputé quatre-vingts minutes contre le Brésil. Les Lions de l’Atlas ont arraché un point précieux : Ismael Saibari avait ouvert le score d’une belle lob, avant que Vinícius Júnior n’égalise pour clore la rencontre sur le score de 1-1.