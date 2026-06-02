Voici la nouvelle compagne, déjà bien connue du grand public, du défenseur néerlandais Micky van de Ven

À l’approche de la Coupe du monde, le tabloïd britannique The Sun s’intéresse de près à la vie amoureuse de Micky van de Ven, défenseur néerlandais de Tottenham Hotspur. Âgé de 25 ans, le joueur aurait entamé une relation avec une mannequin et influenceuse britannique très en vue.

Ella Buffin, mannequin et influenceuse britannique de 24 ans suivie par plusieurs centaines de milliers d’abonnés, a été aperçue aux côtés du Néerlandais à Marbella ; des témoins les ont décrits comme inséparables.

Le couple fait l’objet de spéculations depuis plusieurs mois dans la presse people. En août dernier, le défenseur, comptant 19 sélections, a mis fin à sa relation avec la Néerlandaise Sterre van Bakel.

Le Néerlandais a partagé un temps de vie avec Van Bakel à Londres, mais son avenir sportif dans la capitale britannique reste à confirmer.

La blonde britannique n’est pas une inconnue outre-Manche : elle rassemble près de 136 000 abonnés sur Instagram et plus de 700 000 sur TikTok.

Sur ses comptes, elle partage essentiellement des images de ses voyages, de la mode et de son quotidien, et collabore avec de grandes marques internationales.

Van de Ven a rejoint samedi le groupe des Oranje et pourrait décrocher un poste de titulaire pour la Coupe du monde.