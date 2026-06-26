Voici la date et l’heure du match qui opposera l’équipe nationale néerlandaise au Maroc lors de la Coupe du monde

Vendredi matin, la sélection néerlandaise a validé sa première place dans le groupe F. L’équipe dirigée par Ronald Koeman est donc certaine d’affronter le Maroc en 16es de finale.

La veille, le Maroc avait sécurisé la deuxième place du groupe C, ce qui annonçait déjà un affrontement avec le vainqueur de la poule F, très probablement lesNéerlandais.

Les Néerlandais, qui ont terminé devant le Japon et la Suède, défieront donc les Lions de l’Atlas le mardi 30 juin à 3 h (heure néerlandaise), à Monterrey au Mexique.

Pour les téléspectateurs néerlandais, la première place est toutefois moins favorable : en terminant deuxième, les Oranje auraient affronté le Brésil le 29 juin à 19 h, une affiche plus attractive à un horaire plus convenable.

Le vainqueur de ce duel rencontrera en huitièmes de finale l’Afrique du Sud ou le Canada, coorganisateur de la Coupe du monde. En quarts, il croiserait probablement l’une des grandes nations du football : la France ou l’Allemagne.

La rencontre sera particulière pour plusieurs joueurs : les Marocains Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui et Anass Salah-Eddine sont nés aux Pays-Bas, où Ismael Saibari, né en Espagne, évolue depuis plusieurs années.

Pour l’ancien international néerlandais Ibrahim Afellay, les Pays-Bas partent favoris, le Maroc n’ayant, à ses yeux, guère impressionné contre Haïti. « On ne peut pas se permettre de perdre le ballon de cette manière face à de meilleures équipes, et les Pays-Bas ont vraiment une très bonne équipe », a-t-il notamment déclaré.



