L’entraîneur néerlandais Arne Slot, à la tête de Liverpool, a officialisé le onze de départ des Reds pour le choc face au Paris Saint-Germain, ce soir au Parc des Princes, en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Voici le onze de départ des Reds :

Dans les cages, Giorgi Mamardashvili sera chargé de garder ses filets inviolés.

En défense, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté et Milos Kerkez seront chargés de contenir les offensives parisiennes.

Au milieu de terrain, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister auront pour mission d’animer le jeu et de couper les circuits adverses.

Attaque : Jérémy Frimpong, Florian Wirtz et Hugo Ekitike.

L’Égyptien Mohamed Salah et Alexander Isak débutent sur le banc des remplaçants.

De son côté, Luis Enrique, le technicien du PSG, a dévoilé le onze suivant :

Gardien : Matvey Savonov

En défense, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes seront chargés de verrouiller l’arrière-garde.

Au milieu, Zaire-Emery, João Neves et Vitinha seront chargés de la construction du jeu et de la récupération.

Attaque : Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

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