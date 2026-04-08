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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Voici la composition officielle pour la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Les supporters s’interrogent : Salah et Hakimi seront-ils alignés d’entrée ? Si l’Égyptien et le Marocain sont bien dans le groupe, leur présence sur la pelouse dès le coup d’envoi dépendra des choix tactiques de leurs entraîneurs respectifs. Pour le PSG, la présence de Hakimi apporterait une menace constante sur le flanc droit, tandis que Salah, côté Reds, pourrait exploiter la moindre faille de la défense parisienne. Les deux joueurs, connus pour leur vitesse et leur capacité à créer des occasions, pourraient donc jouer un rôle clé dans ce duel de haut niveau. Reste à savoir si leurs coachs miseront sur eux dès le départ ou s’ils les réserveront pour animer le jeu en cours de match. Une décision qui devrait être dévoilée peu avant le coup d’envoi et qui retiendra l’attention de tous les observateurs

Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool
Ligue des Champions
M. Salah
A. Hakimi
France
Angleterre
Égypte
Maroc

Un choc au sommet en Ligue des champions La rencontre tant attendue s’annonce comme un véritable feu d’artifice footballistique. Les deux formations, déjà héroïques tout au long de la compétition, vont s’affronter pour une place en finale. Dans un stade électrique, joueurs et supporters vivront une soirée intense, marquée par la vitesse, la technique et la stratégie. Chaque passe, chaque tacle et chaque frappe sera scruté par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Les entraîneurs, conscients de l’enjeu, ont peaufiné leurs plans de jeu pour surprendre leur adversaire. L’atmosphère, chargée d’émotion, promet de rester gravée dans les mémoires. Pour les puristes, ce duel est l’occasion de mesurer le niveau actuel du football continental. Les statistiques, impressionnantes, mettent en lumière des attaques redoutables face à des défenses organisées. Les experts s’accordent à dire que le spectacle sera au rendez-vous. Les joueurs, motivés par l’histoire et la gloire, donneront t

L’entraîneur néerlandais Arne Slot, à la tête de Liverpool, a officialisé le onze de départ des Reds pour le choc face au Paris Saint-Germain, ce soir au Parc des Princes, en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Voici le onze de départ des Reds :

Dans les cages, Giorgi Mamardashvili sera chargé de garder ses filets inviolés.

En défense, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté et Milos Kerkez seront chargés de contenir les offensives parisiennes.

Au milieu de terrain, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister auront pour mission d’animer le jeu et de couper les circuits adverses.

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Attaque : Jérémy Frimpong, Florian Wirtz et Hugo Ekitike. 

L’Égyptien Mohamed Salah et Alexander Isak débutent sur le banc des remplaçants.

De son côté, Luis Enrique, le technicien du PSG, a dévoilé le onze suivant :

Gardien : Matvey Savonov

En défense, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes seront chargés de verrouiller l’arrière-garde.

 Au milieu, Zaire-Emery, João Neves et Vitinha seront chargés de la construction du jeu et de la récupération.

 Attaque : Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

(Lire aussi) Vidéo : avant la rencontre face au FC Barcelone, des supporters de l’Atlético de Madrid ont entonné des chants insultants à l’égard de l’islam.

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