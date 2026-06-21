Voici ce que la reine Maxima a confié à Brian Brobbey dans le vestiaire de l’équipe des Oranje

Samedi soir, Brian Brobbey s’est révélé précieux pour l’équipe nationale néerlandaise. L’attaquant de Sunderland a inscrit un doublé en l’espace de quinze minutes, offrant aux Oranje une avance confortable de 2-0, ce qui n’a pas échappé au roi Willem-Alexander. Ce dernier a tenu à saluer la performance de Brobbey dans les vestiaires, comme le rapporte Mike Verweij dans le podcast football de De Telegraaf, « Kick-off ».

Dès la 5^e minute, les Néerlandais avaient déjà ouvert le score : lancé en profondeur, Brobbey servait Tijjani Reijnders, qui transmettait à Cody Gakpo.

Gakpo, du gauche, le servait sur un plateau ; l’Amstellodamois n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-0). Dix minutes plus tard, il récidivait d’une touche subtile sur un centre de Denzel Dumfries : 2-0.

Au final, grâce à deux autres réalisations de Cody Gakpo et à un but du remplaçant Crysencio Summerville, les Pays-Bas ont dominé la Suède 5-1.

Après la rencontre, le roi Willem-Alexander s’est rendu dans le vestiaire pour féliciter les joueurs.

« Willem-Alexander a dit des choses très gentilles à Brian. Il lui a dit qu’il avait bien joué. Maxima lui a également fait quelques compliments », raconte Verweij.