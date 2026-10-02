Voici ce qu’écrivent les médias espagnols sur le rôle de Xavi lors du match nul contre la Grèce

L’équipe des Pays-Bas a fait match nul 2-2 jeudi soir à Thessalonique contre la Grèce. Les Oranje ont connu un début de match dramatique, mais ont réussi à redresser la situation juste avant la fin. Voici ce qu’écrivent les médias espagnols sur le nul de l’équipe de Xavi Hernández.

Les médias du pays natal du sélectionneur voient Xavi prendre encore un point. « Les Pays-Bas ont réussi à arracher un nul dramatique à Thessalonique, alors que la Grèce a livré une première période magistrale avant de totalement s’effondrer dans le final », écrit AS.

La première période des Oranje est particulièrement mise en avant. « La Grèce a été capable de surprendre, de récupérer la possession du ballon et de neutraliser le jeu assez stérile de l’adversaire. »

« Xavi évite une tragédie grecque », titre Marca après le duel de Ligue des nations. Le journal espagnol a vu les Oranje avoir beaucoup le ballon lors du premier acte, sans toutefois créer de danger. Ils se sont pourtant retrouvés menés 2-0. « Xavi n’a pas hésité et a procédé à un triple changement. » Après le but, l’équipe a pris confiance.

« Xavi a sauvé un point précieux dans un match devenu de plus en plus compliqué, mettant fin à une série parfaite d’une équipe grecque qui nourrit de très hautes ambitions avec cette génération talentueuse », conclut Marca.

« Les Pays-Bas sont trop plats », a rapidement conclu Mundo Deportivo dans son direct. Après une première période dramatique, les Oranje ont vite eu droit aux critiques. Après la pause, le journal espagnol a vu un tout autre visage. « Quelle différence entre les deux équipes. »

Le quotidien sportif espagnol a constaté que Xavi avait provoqué un renversement de la physionomie du match grâce à son ajustement tactique. « Il a fait entrer Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders pour reprendre le contrôle du milieu de terrain. Noa Lang, une menace constante sur le flanc gauche, a également été lancé ; et ce changement a parfaitement porté ses fruits. »