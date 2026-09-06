Ruben van Bommel s’est rendu dans le vestiaire de l’Ajax après Ajax - PSV. C’est ce qu’a révélé le directeur technique du PSV, Earnest Stewart, ce dimanche matin dans Goedemorgen Eredivisie sur ESPN.

Samedi, Van Bommel a commis une faute très dangereuse sur Aaron Bouwman, qui a ensuite dû être transporté à l’hôpital. Une échauffourée a immédiatement éclaté sur le terrain et l’ailier gauche du PSV a semblé bien s’en sortir avec seulement un carton jaune.

Dans l’émission matinale, Stewart est interrogé sur ce qu’il a fait au moment où Van Bommel a provoqué l’agitation pendant le choc au Johan Cruijff ArenA. « Voir s’il fallait descendre pour ramener le calme. Mais cela n’a pas été nécessaire. »

« Je pense de toute façon que nous devons rester en dehors du terrain. Nous devons essayer de garder notre calme. Car c’est aussi un exemple pour tout le monde », ajoute le responsable technique du PSV.

Stewart comprend en revanche qu’un match au sommet est, dans la plupart des cas, chargé en tension. « Même en début de saison. Tout le monde cherche encore le développement des équipes. Tout entre en ligne de compte. Nous devons rester en dehors du terrain. Il se passe beaucoup de choses sur le terrain, c’est le rôle des arbitres. »

Van Bommel a paru particulièrement touché après le coup de sifflet final. Stewart révèle ce que l’ailier du PSV a fait comme forme de pénitence pour son comportement sur le terrain.

« Il est entré dans le vestiaire de l’Ajax après le match pour présenter ses excuses. Il y avait aussi de l’émotion », conclut ainsi le directeur technique du PSV dans son retour sur ce choc mouvementé à Amsterdam.