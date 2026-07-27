Les supporters allemands attendent avec impatience les premiers pas de l'ère Jürgen Klopp, afin de savoir si celle-ci touchera à l'identité des capitaines de la sélection allemande ou se limitera aux aspects tactiques.

Klopp a pris en main l'entraînement de la sélection allemande la semaine dernière, après le départ de Nagelsmann, qui a mis fin à sa mission à la suite de l'élimination de l'Allemagne au tour des 32 de la Coupe du monde 2026, battue par le Paraguay aux tirs au but après un match nul 1-1.

Bien que Klopp n'ait pas tranché sur l'identité du capitaine de la sélection lors de sa première conférence de presse, se contentant d'affirmer que tous les joueurs auraient l'occasion de représenter l'Allemagne, le directeur sportif de la sélection allemande, Rudi Völler, a écarté tout changement sur ce dossier.

Völler a déclaré lors du congrès international des entraîneurs dans la ville de Mayence : « Je m'attends à ce que Joshua Kimmich reste le capitaine de la sélection. Il a prouvé lors de nombreux matches internationaux qu'il est un véritable leader et un formidable capitaine, et je ne peux pas imaginer un changement majeur à ce poste. »

Il a ajouté : « Nous avons tous suivi les propos de Klopp, et il ne semblait pas avoir de projets différents à ce sujet. »

Kimmich porte le brassard de capitaine de l'Allemagne depuis que İlkay Gündoğan a mis un terme à sa carrière internationale à l'issue de l'Euro 2024, et il a disputé 114 matches sous le maillot de la sélection.

Klopp devrait entamer son parcours officiel avec l'Allemagne durant la trêve internationale qui s'étend de septembre à octobre, la sélection allemande affrontant les Pays-Bas le 24 septembre, avant de recevoir la Grèce trois jours plus tard, puis d'affronter la Serbie et de disputer le match retour face à la Grèce le 4 octobre, dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA.

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