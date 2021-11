Vlahovic, Kessie et Brozovic : les cibles potentielles de Conte à Tottenham

Antonio Conte est de retour en Premier League et met déjà sa nouvelle équipe de Tottenham à l'épreuve à Hotspur Way. Cependant, si l'Italien a la réputation bien méritée d'améliorer les joueurs, comme Romelu Lukaku, et de tirer le meilleur parti des talents à sa disposition - voir la campagne de l'Italie à l'Euro 2016 - il est aussi extrêmement exigeant lorsqu'il s'agit des joueurs qu'il cible sur le marché des transferts.

Rappelez-vous, c'est l'homme qui, en 2014, a minimisé les espoirs de la Juventus de remporter la Ligue des champions en avertissant publiquement ses employeurs de l'époque : "Vous ne pouvez pas manger dans un restaurant à 100 € avec seulement 10 € en poche." Conte est convaincu qu'un club doit dépenser beaucoup d'argent pour remporter les plus grands trophées du football.

Bien sûr, il faudra voir combien d'argent le président des Spurs, Daniel Levy, est prêt à donner à Conte et au directeur sportif Fabio Paratici pour les deux prochains mercatos, mais il est clair que l'équipe actuelle a besoin d'être renforcée. Il serait également très surprenant que des promesses n'aient pas été faites lors des discussions de Tottenham avec Conte concernant la succession de Nuno Espirito Santo en tant que manager.

Donc, si Levy sort le chéquier, qui Conte et Paratici vont-ils choisir ? GOAL passe en revue les cibles potentielles de Tottenham pour les deux prochaines fenêtres de transfert...

Dusan Vlahovic

Nous savons déjà qu'il est fort probable que Tottenham se tourne vers la Serie A pour renforcer son effectif. Conte et Paratici connaissent évidemment parfaitement le marché italien et, à l'heure actuelle, l'attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic est l'un des joueurs les plus convoités de la planète. En effet, les Spurs sont depuis longtemps liés à l'homme qui a marqué plus de buts en Serie A (25) que quiconque en 2021.

Il convient également de noter que seuls Robert Lewandowski (37) et Erling Haaland (26) ont inscrit plus de buts en championnat cette année. De plus, son rapport minutes/buts en 2021 (125,92) est meilleur que celui de Cristiano Ronaldo (126,48). Bien sûr, tout cela signifie que les Spurs devront faire face à une rude concurrence pour les services de l'international serbe, la Juventus admirant depuis longtemps le joueur de 21 ans.

Il y a aussi le fait que la Fiorentina ne sera pas prête à laisser partir son joueur vedette à bas prix. Comme l'a révélé Romeo Agresti la semaine dernière, la Viola veut au moins 80 millions d'euros pour le numéro 9, et pense qu'il y a toutes les chances qu'un club de Premier League riche aligne ce prix, en particulier si une guerre des enchères éclate en janvier.

25 - Dusan Vlahovic (25 goals in 2021) is one of only two players to have scored at least 25 Serie A goals in a single calendar year with Fiorentina, alongside Kurt Roland Hamrin (27 in 1960 and 25 in 1959). Astonishing.#FiorentinaSpezia #SerieA pic.twitter.com/Bk19f09KDe — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 31, 2021

L'entraîneur de la Fiorentina, Vincenzo Italiano, a déjà déclaré qu'il souhaitait conserver Vlahovic jusqu'à la fin de la saison, mais le grand attaquant, très doué techniquement, a déjà fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de prolonger un contrat qui expire en 2023. La Viola est donc ouverte à une vente, mais le joueur et son agent seront la clé de tout cela.

GOAL croit savoir qu'Arsenal n'entrera pas en lice, mais l'arrivée de Conte rendra sans doute un transfert de l'autre côté du nord de Londres beaucoup plus attrayant pour Vlahovic qu'il ne l'était durant l'été dernier. Après tout, l'Italien a déjà prouvé avec Lukaku à l'Inter qu'il pouvait amener un attaquant à un tout autre niveau, alors il pourrait faire des merveilles avec un talent encore vierge avec autant de potentiel que Vlahovic.

Franck Kessie

Franck Kessie a longtemps été lié à un transfert en Angleterre. Il était même sur le point de rejoindre Sunderland en 2016, mais le transfert a échoué en raison de l'incapacité de l'Ivoirien à obtenir un permis de travail. Ce n'était pas une mauvaise chose, bien sûr, étant donné que le joueur et le club ont pris des directions très différentes depuis.

Après un prêt décisif à Cesena, au cours duquel il est passé de défenseur central à milieu de terrain, Kessie a pris d'assaut la Serie A avec l'Atalanta, ce qui lui a valu d'être transféré au Milan AC en 2017. Le prix de 24 millions d'euros s'est avéré être un vol absolu, avec Kessie maintenant fermement établi comme l'un des meilleurs joueurs de la première division italienne.

Le problème pour Milan, cependant, est que le contrat de Kessie expire à la fin de la saison et qu'aucun progrès n'est fait pour un renouvellement. "C'est un joueur de haut niveau et le marché nous apprend que de plus en plus de grands joueurs choisissent d'aller au bout de leur contrat pour avoir des salaires beaucoup plus riches ailleurs", a déclaré l'ancien joueur de Milan Massimo Ambrosini à la Gazzetta dello Sport.

"Un club comme Milan ne doit pas se laisser prendre par le cou par qui que ce soit. Il suffit de leur faire la meilleure offre possible, comme ce fut le cas pour [Gigi] Donnarumma et [Hakan] Calhanoglu, mais en fixant une limite. Il faut mériter de jouer pour Milan. Kessie l'a fait avec le niveau de ses performances, avec son leadership, en jouant toujours et en ne se retenant jamais, donc j'espère pour le bien de Milan que Franck accepte une nouvelle offre et reste convaincu de ce choix", a ajouté Ambrosini

Malheureusement, alors que son agent a démenti les affirmations selon lesquelles le joueur a refusé un nouveau contrat de 6,5 millions d'euros par an parce qu'il demande 9 millions d'euros, ce qui signifie qu'il y a encore une chance de trouver un accord, il est clair que le temps presse pour les Rossoneri.

Kessie sera libre de parler avec les parties intéressées dans un peu plus de six semaines, et une foule de clubs européens de premier plan tournent autour dans l'espoir d'obtenir "le nouveau Yaya Toure" pour une somme dérisoire en janvier - ou absolument rien l'été prochain. Kessie a déjà déclaré qu'il rêvait depuis longtemps de jouer pour Manchester United, mais les Spurs seront sans aucun doute dans la course pour un joueur avec le bon mélange d'intelligence, d'habileté, de dynamisme et de physique pour un milieu de terrain de Conte.

Stefan de Vrij et Marcelo Brozovic

Dès que la nomination de Conte a été confirmée, l'excitation des fans de Tottenham n'a été égalée que par le sentiment de crainte de leurs homologues de l'Inter. Après tout, il a tissé des liens incroyablement forts avec plusieurs membres de l'équipe des Nerazzurri au cours de leurs deux saisons ensemble.

Cependant, les rumeurs selon lesquelles les Spurs s'empareraient d'Alessandro Bastoni, Nicolo Barella et Lautaro Martinez sont extrêmement fantaisistes. Les propriétaires de l'Inter, Suning, ont peut-être été décimés par la crise économique causée par la pandémie, ce qui a entraîné la vente d'Achraf Hakimi et de Lukaku, mais Bastoni, Barella et Lautaro ont tous récemment signé de nouveaux contrats avec le club et sont les piliers de leur nouveau projet.

Il y a aussi le fait que Beppe Marotta serait peu enclin à vendre des joueurs de haut niveau à Tottenham. Le directeur général de l'Inter est resté discret sur l'état actuel de sa relation avec Antonio Conte, mais il est bien connu qu'il y a de l'animosité entre Beppe Marotta et Paratici, remontant au départ de la Juventus du premier cité.

Pourtant, il n'est pas impossible que l'un des vainqueurs du Scudetto sous les ordres d'Antonio Conte finisse dans le club du nord de Londres. Stefan de Vrij, par exemple, a encore un peu plus de 18 mois de contrat, et l'Inter pourrait être tenté d'accepter une offre importante pour le défenseur central néerlandais de 29 ans.

Certes, De Vrij a déjà joué sous les ordres de Simone Inzaghi, qui a succédé à Conte à la tête de San Siro, mais il y a de plus en plus de spéculations à Milan selon lesquelles l'international néerlandais serait ouvert à un transfert. Il faudra également suivre de très près la situation contractuelle de Marcelo Brozovic.

L'article continue ci-dessous

Le milieu de terrain croate s'est énormément développé sous la direction de Conte, devenant un rouage essentiel de l'équipe qui a remporté le titre quelques saisons seulement après avoir semblé devoir être mis à la porte en raison d'un manque de cohérence et de discipline. Les mêmes fans qui avaient l'habitude de huer Brozovic l'encensent aujourd'hui pour son volume de jeu impressionnant, qui lui permet de couvrir une quantité ridicule de terrain, et pour la précision et la portée de ses passes qui se sont grandement améliorées.

Cependant, comme Kessie, il est également en fin de contrat l'été prochain et, comme lui, il exigerait un salaire que ses employeurs actuels ne sont tout simplement pas en mesure d'accorder. Si aucun accord n'est trouvé avant le 1er janvier, Brozovic sera probablement le premier joueur que Conte demandera à Paratici de contacter.