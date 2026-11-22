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La situation semble paradoxale. Alors que Luciano Spalletti, en conférence de presse après la victoire 4-0 contre Venezia, réclame publiquement l'arrivée d'un avant-centre puissant dans l'effectif, l'ancien joueur de la Juventus Dusan Vlahovic, que l'entraîneur toscan avait demandé à ses dirigeants de conserver, a retrouvé en Turquie son niveau des grandes années, celui qui avait convaincu la Juventus et Arrivabene, à l'époque, de le recruter. Il évolue sous les ordres de Vincenzo Italiano au Besiktas.

UN NOUVEAU DOUBLÉ ET UN MOIS DE NOVEMBRE RECORD - Aujourd'hui encore, lors de la victoire 4-2 du Besiktas sur le terrain de Konyaspor, l'attaquant serbe s'est illustré avec un doublé qui a débloqué la rencontre. Il a d'abord marqué d'une reprise de volée du droit, avant de prendre la profondeur sur une passe de Ndidi et de battre de nouveau le gardien adverse du droit.



Pour Vlahovic, c'est le deuxième doublé consécutif après celui inscrit contre Genclerbirligi avant la trêve. Il conclut ainsi une série de trois matches en novembre avec un bilan déjà remarquable de 5 buts en 3 journées, porté à 5 buts et 1 passe décisive sur les 30 derniers jours.

MEILLEUR BUTEUR EN TURQUIE - Les bienfaits du travail d'Italiano sur Vlahovic apparaissent encore plus clairement à l'échelle de toute sa saison avec le club stambouliote. En Süper Lig, il compte 11 buts et 1 passe décisive en 10 matches. Il est aujourd'hui le meilleur buteur du championnat devant Gift Orban, qui en est à 10, ainsi que Salah et Osimhen, ce dernier étant actuellement blessé, qui ont atteint 9 buts jusqu'ici.

PLACE MAINTENANT À UN DÉCLIC EN EUROPE - S'il reste un point à améliorer dans la saison du Serbe, c'est son rendement en Europe, qui ne reflète pas, du moins pour l'instant, ses performances en championnat. Le Besiktas a enregistré deux victoires, un nul et une défaite en Ligue Europa. Même si Vlahovic n'a été titularisé qu'une fois et a manqué l'un des 4 matches à cause d'une gastro-entérite, son compteur européen reste à zéro but. Il reste également à zéro si l'on inclut le tour préliminaire contre le Zalgiris Kauno.

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BESKITAS À LA POURSUITE DE GALATASARAY ET DE TRABZONSPOR - Le Beskitas, grâce notamment à Vlahovic, a définitivement retrouvé son élan et, après une période difficile, s'est relancé à la poursuite de Trabzonspor et surtout de Galatasaray. Les deux équipes devancent le club au classement. La première place, occupée par Osimhen et ses coéquipiers, est à 6 points. Lors de la prochaine journée, les deux équipes s'affronteront justement dans un derby, le 30 novembre, au Tupras Stadium, sur le terrain du Beskitas.