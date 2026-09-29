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Viviano en est convaincu : « Si Ramos avait joué ces six matches avec la Juventus, il aurait marqué cinq buts »

Milan AC

Emiliano Viviano, ancien gardien, s’est exprimé ainsi au micro de Cronache di Spogliatoio sur les prestations de Goncalo Ramos, attaquant de l’AC Milan, en ce début de saison.

Emiliano Viviano, ancien gardien, s’est exprimé ainsi à Cronache di Spogliatoio sur les performances de Goncalo Ramos, attaquant du Milan, buteur avec la sélection portugaise lors du deuxième match en Norvège de la Ligue des nations en cours pendant cette trêve : « Il faut améliorer la possession. Si tu parviens à bien garder le ballon et donc à porter le bloc plus haut de l’autre côté, Gonçalo Ramos a moins besoin de venir te donner un coup de main ici et travaille davantage dans la surface où, d’ailleurs, je pense qu’il est fort. L’autre jour, en privé, j’ai donné cet exemple, mais j’en suis fermement convaincu : si Gonçalo Ramos avait joué ces six matches avec la Juve, il aurait marqué cinq buts en championnat, je te le dis sincèrement. Évidemment que Kolo Muani fait un autre travail et tout ce que tu veux, mais Goncalo Ramos est fort dans la surface, il l’a montré avec le Portugal, aussi à la Coupe du monde. Ensuite, il abat beaucoup de travail, il donne un coup de main ; ce travail te permet d’avoir une première pression importante et de resserrer les lignes, mais la vérité, c’est que j’attends un Milan, et il ne l’a pas encore fait, qui soit dominant aussi de l’autre côté. Qui fasse davantage circuler le ballon, alors qu’en ce moment il joue beaucoup en transition et à la verticale. »

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