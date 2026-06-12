Vives inquiétudes autour de la sélection néerlandaise : « Je crains des troubles »

Theo Janssen s’inquiète pour l’équipe nationale néerlandaise, qui débute la Coupe du monde dimanche contre le Japon. Ce spécialiste des Oranje redoute même des « tensions » au sein du groupe de Ronald Koeman.

Vendredi, dans l’émission « Rondje WK Extra » de Voetbal International, il a comparé la sélection néerlandaise à Curaçao, pays selon lui en pleine effervescence : « Ici, j’ai l’impression que les journées s’étirent lentement et que tout devient vite trop. »

L’entraîneur de De Treffers poursuit : « Je crains que des tensions ne surgissent. C’est trop aseptisé, trop calme. Ça ne va pas », confie l’ancien milieu de terrain de Vitesse, du FC Twente et de l’Ajax, peu convaincu par le groupe Oranje.

« On a vu Virgil van Dijk en conférence de presse. Le voir assis là, avec si peu d’énergie… ça ne me rassure pas », soupire Janssen. « On préférerait un capitaine qui annonce : on va briller dans cette Coupe du monde. Oui, les premiers matchs amicaux n’étaient pas bons, mais nous savons pourquoi et nous allons rectifier le tir. Or, je n’ai rien entendu de tel de sa part. »

Janssen se dit particulièrement agacé par l’attitude de Van Dijk lors de la conférence de presse de mercredi : « À la veille d’une Coupe du monde, le summum de notre sport, on devrait être débordant d’énergie. Or je ne ressens absolument pas cette ferveur. »

L’équipe de Koeman se prépare pour son entrée en lice face au Japon dans le groupe F. Le coup d’envoi de la rencontre au Dallas Stadium d’Arlington sera donné dimanche à 22h00, heure néerlandaise.

Les Néerlandais enchaîneront ensuite deux autres rencontres de groupe : contre la Suède le samedi 20 juin à 19 h, puis face à la Tunisie le vendredi 26 juin à 1 h du matin, heure néerlandaise, à Kansas City.