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Siep Engelen

Traduit par

Vives inquiétudes autour de Frenkie de Jong : « Il est complètement bouleversé »

FC Barcelone
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F. de Jong

Frenkie de Jong a subi un nouveau contretemps. Le milieu de terrain est actuellement en train de se remettre d’une blessure au genou, mais cela ne se déroule pas de manière positive pour l’instant. C’est ce qu’annonce Diario AS

De Jong est revenu de vacances avec des douleurs au genou à son retour au FC Barcelone. Il les avait conservées de la Coupe du monde avec l’équipe des Pays-Bas, où il avait disputé les trois derniers matches en souffrant, après un mauvais diagnostic du staff médical de la KNVB. 

Les examens effectués à Barcelone ont révélé que De Jong souffre d’une déchirure du ligament collatéral médial du genou droit. Le club lui a conseillé de subir une opération, mais De Jong a opté pour un traitement conservateur. Il a désormais de nouveau rencontré des problèmes dans son processus de rétablissement. 

La semaine dernière, De Jong était en effet de retour sur le terrain d’entraînement pour effectuer quelques tests de stabilité, mais ceux-ci ne se sont pas révélés positifs. Selon Diario AS, De Jong a quitté le terrain « complètement désemparé ». 

Après ce premier contretemps, Barcelone a de nouveau accentué la pression sur De Jong. Le club lui a une nouvelle fois conseillé d’opter pour une opération et le chirurgien Joan Carlos Monllau s’est également entretenu avec le Néerlandais pour recommander une intervention comme meilleure solution. De Jong persiste toutefois dans son choix et veut, coûte que coûte, exploiter toutes les possibilités du traitement conservateur.

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Le milieu de terrain va ainsi directement à l’encontre du souhait des médecins du club. Barcelone est convaincu qu’une opération est la seule manière d’éviter une nouvelle blessure, en renvoyant notamment aux précédents cas de Samuel Umtiti et Ansu Fati. De Jong ne veut cependant rien entendre à ce sujet, notamment parce qu’il est conscient qu’une opération lui coûterait selon toute attente environ les trois quarts de la saison.

Pour Barcelone, le temps commence entre-temps à presser. Initialement, quatre semaines devaient être consacrées à évaluer si le traitement conservateur avait un effet, mais plus de six semaines se sont désormais écoulées sans que la situation ait fondamentalement changé. La frustration ne cesse donc de croître.

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