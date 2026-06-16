La performance remarquable du joueur marocain Ayoub Bouadi face au Brésil lors de ses débuts en Coupe du monde a suscité un vif débat en France, pays qu'il a représenté dans différentes catégories d'âge, jusqu'à l'équipe des moins de 21 ans, avant de choisir de défendre les couleurs de l'équipe nationale marocaine.

Âgé de 18 ans et formé au LOSC Lille, il a choisi de défendre les couleurs du Maroc plutôt que celles de la France, déclenchant une vague de critiques dans les milieux sportifs français.

Selon « RMC Sport », l’ancien international français Jérôme Rothen a exprimé son mécontentement au sujet de la perte de Bouaidi pour les Bleus, pointant du doigt le staff technique de Didier Deschamps.

Rothen a déclaré : « Quand j’entends les déclarations de Deschamps, je suis sous le choc. Nous n’avions pas besoin d’attendre sa performance face au Brésil pour savoir qu’il s’agit d’un joueur exceptionnel en avance sur son temps. »

Il a ajouté : « Quand on a un jeune joueur comme lui, qui a représenté la France dans les équipes de jeunes, l’entraîneur et la fédération doivent communiquer avec lui et le convaincre que son avenir avec les Bleus est assuré. »

Il est même allé jusqu’à le comparer aux actuels milieux de terrain tricolores, jugeant qu’il est « meilleur que Tchouaméni et qu’il apporte une dimension différente de celle de Rabiot et de Manu Koné ».

Bouaï avait pourtant mené l’équipe de France espoirs lors de la dernière trêve internationale précédant la Coupe du monde, avant de choisir le Maroc après son exclusion de la liste finale de Deschamps.

Sa performance éclatante avec Lille face au Brésil a ravivé en France le débat sur la gestion des talents binationaux, nombre d’observateurs estimant que la FFF a laissé filer l’un des plus grands espoirs de sa génération au profit des « Lions de l’Atlas ».