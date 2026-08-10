Pour conclure sa tournée asiatique à travers l’Australie, Hong Kong, l’Indonésie et la Malaisie, les Blues n’ont pas fait mieux qu’un match nul 3-3 (1-1) face au club malaisien de première division Johor Darul Ta'zim FC, dimanche après-midi (heure allemande).

Le but de l’ouverture du score pour l’énorme outsider, inscrit à la 14e minute par Arif Aiman, avait d’abord été égalisé juste avant la pause (42e) par l’attaquant de Chelsea Liam Delap sur penalty.

En seconde période aussi, l’Anglais s’est montré efficace sur penalty (62e), avant que Johor Darul Ta'zim ne reprenne l’avantage grâce à un doublé express signé Oscar Arribas (65e) et Bergson (86e). Un but contre son camp tardif du défenseur Antonio Cristian pour le 3-3 a tout de même évité un camouflet total aux Londoniens.

Fait insolite : les deux équipes avaient en réalité convenu avant la rencontre de disputer une séance de tirs au but en cas de match nul après 90 minutes, mais le club malaisien a simplement quitté la pelouse après le coup de sifflet final. Il n’y a finalement plus eu de duel homme contre homme depuis le point de penalty.

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Chelsea ne prend que deux victoires en cinq matches amicaux

Pour les Blues, ce 3-3 constitue une nouvelle prestation peu convaincante dans le cadre de la préparation actuellement en cours pour la nouvelle saison. Lors des matches amicaux disputés auparavant contre Tottenham Hotspur (1-2), les West Sidney Wanderers (6-4), la Juventus Turin (0-1) et l’AC Milan (3-0), Chelsea avait obtenu deux victoires et deux défaites.

Le nouvel entraîneur Alonso fait donc déjà l’objet de critiques. « Alon-so mauvais. Alonso avant une nuit blanche après que son équipe B a lamentablement joué contre un outsider », a titré le tabloïd The Sun. Le Daily Mail a écrit : « Le match de préparation de Chelsea tourne à la farce. »

L’équipe d’Alonso doit encore disputer un ultime test samedi prochain (15 août) contre la Real Sociedad, avant le coup d’envoi de la nouvelle saison de Premier League une semaine plus tard. Pour l’ouverture, les Blues se déplaceront sur la pelouse de Fulham FC.