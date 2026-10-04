Vives critiques après Pays-Bas - Serbie : « Van Dijk - Koopmeiners, c’était ponctuel. Cela n’est pas possible dans un match international sérieux »

Hans Kraay junior s’est montré très cash au sujet des défenseurs centraux des Pays-Bas face à la Serbie : Teun Koopmeiners et Virgil van Dijk. Selon le consultant d’ESPN, ce duo présente des limites défensives à un vrai niveau international. Dans ESPN Vandaag, il explique qu’il préférerait voir Micky van de Ven aux côtés de Van Dijk, avec Jorrel Hato au poste d’arrière gauche.

« Dans quasiment aucun match international sérieux, ça ne passe », lance d’emblée Kraay junior, très critique. « En possession, oui, parce que Koopmeiners peut merveilleusement bien se projeter, c’est un milieu de terrain. Qu’est-ce qu’il n’est pas ? Il a joué ailier droit dans un rôle libre à la Juventus, en numéro 10, c’est un milieu gauche… »

« En réalité, au niveau international, ça ne marche pas, mais il a été important avec son but. » Après une demi-heure de jeu, Koopmeiners a enroulé un coup franc tendu devant le but serbe. Van Dijk, qui avait jailli, n’a pas tout à fait touché le ballon et l’ancien joueur de l’AZ s’est donc vu attribuer le but. Sur l’égalisation, quatre minutes plus tard, il a perdu son duel aérien face au buteur Mihajlo Cvetkovic.

« Je pense que sur un coup franc comme ça, tu le frappes en espérant que quelqu’un le touche, pas pour le mettre directement au fond », explique Kraay junior, avant de revenir sur l’aspect défensif du duo. « Van Dijk - Koopmeiners, c’était exceptionnel. Tu ne peux vraiment pas faire ça contre de bonnes équipes. »

« À un moment donné, la Serbie jouait avec Tadic comme deuxième avant-centre en profondeur, et là, c’est totalement not done d’avoir un joueur qui décroche. Ou un joueur qui se projette, ça sonne un peu plus positivement. Il s’est même retrouvé sur la ligne de fond adverse. Il bouge, il prend des initiatives et il a un bon pied gauche, mais Van Dijk - Koopmeiners, ce ne sera pas ça. »

Kraay junior juge-t-il tout de même positif que Xavi expérimente ? « En tout cas, cela montre qu’il veut vraiment avoir un homme de plus au milieu de terrain, qu’il veut jouer là avec un Koopmeiners qui se projette. Je dois quand même dire que nous avons longtemps parlé, à l’époque de Koeman et lors du précédent passage de Koeman, du fait que Van Dijk ne veut pas jouer axe droit en défense centrale. »

« Cela fait 7,5 mètres de différence », dit-il en évoquant la distance entre le défenseur central droit et le défenseur central gauche. « Cela ne lui pose pas de problème, il a l’air à l’aise à ce poste », poursuit le consultant, avant de déplacer son attention vers Van de Ven : « Je l’ai beaucoup critiqué, parce que les adversaires le laissent libre quand il joue arrière gauche. Aujourd’hui, un arrière gauche doit aussi savoir plutôt bien jouer au football. C’est le cas de Hato. »

Kraay junior aimerait donc voir Van de Ven former la charnière avec Van Dijk. « J’ai l’impression que lui (Van Dijk, ndlr), et il ne l’admettra pas, aime bien avoir un avion de chasse à côté de lui. C’est peut-être même quelque chose pour l’avenir : Van Dijk et Van de Ven. »

« C’est aussi davantage un défenseur central, et il doit laisser la construction à Van Dijk. Moi aussi, j’aimerais bien ça si j’étais Van Dijk, 35 ans, il n’est déjà pas un sprinteur, ni un joueur explosif sur les premiers mètres... J’ai l’impression qu’il va beaucoup aimer ça, Van Dijk », conclut Kraay junior.