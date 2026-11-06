Le match entre le FC Dordrecht et le NAC Breda s’annonce sous haute tension vendredi soir. La police était présente en nombre au M-Scores Stadion plusieurs heures avant le coup d’envoi et a même fait appel au service de neutralisation des explosifs de la Défense (EOD).

Vendredi, la police a découvert des engins pyrotechniques dans la tribune réservée aux visiteurs du M-Scores Stadion. Le service de neutralisation des explosifs de la Défense (EOD) a alors été appelé sur place et a établi qu’il s’agissait de bombes fumigènes. Les engins explosifs ont ensuite été mis en sécurité et évacués.

Après cette découverte, la police a fouillé le stade de fond en comble, avec l’aide de chiens renifleurs. Le point central du terrain du stade situé sur la Krommedijk, à Dordrecht, avait lui aussi été dérobé.

Dans le courant de l’après-midi de vendredi, le site a de nouveau été déclaré accessible et les préparatifs du match ont pu reprendre. Pour l’heure, personne n’a été arrêté en lien avec ces incidents.

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Outre les bombes fumigènes découvertes, le point central du terrain avait donc lui aussi été volé. Selon l’Algemeen Dagblad, des supporters du NAC Breda pourraient être impliqués dans ces événements.

Selon le journal, il pourrait s’agir d’un acte de vengeance lié à des événements survenus en avril 2024. À l’époque, des supporters du FC Dordrecht avaient tagué le local des supporters du NAC Breda, après quoi le maire Paul Depla avait décidé que les supporters du club de Breda ne seraient pas les bienvenus lors du match à Dordrecht.