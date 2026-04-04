Vive indignation suite au scandale du passeport : « Il ne devrait rien faire du tout, pas même porter les couleurs du club ! »

Le scandale des passeports commence à avoir de graves conséquences. La KNVB conseille pour l'instant aux joueurs qui pourraient ne pas disposer d'un permis de travail valide en raison de leur changement de nationalité de ne pas jouer. Une situation singulière se présente également au SC Heerenveen.

C'est ce que rapporte le Leeuwarder Courant. Selon le média frison, Dylan Vente est absent de toutes les activités de l'équipe au sein du club. L'attaquant s'entraîne individuellement sur le terrain d'entraînement du parc sportif Skoatterwâld, sur les terrains du club amateur VV Heerenveen.

Vente a acquis la nationalité surinamaise et a joué au total 62 minutes pour ce pays, réparties sur 4 matchs internationaux. « Tant que la situation concernant son permis de travail reste floue, Dylan n’a le droit de rien faire du tout », explique Robin Veldman, déçu.

« Il n’a pas le droit de jouer au foot. Ni de s’entraîner. Ni de donner d’interviews. Dylan ne porte même pas les couleurs du club », explique l’entraîneur. « Nous ne pouvons pas non plus lui faire suivre un programme avec un entraîneur. Dylan a donc reçu un programme individuel. »

« Il l’a suivi ces derniers jours à Heerenveen et lors de son jour de congé à Rotterdam. La situation de Dylan rappelle un peu celle de la période du coronavirus », explique Veldman, qui espère néanmoins récupérer son attaquant à temps pour le match à domicile contre Heracles Almelo.

Heerenveen, comme quelques autres clubs, attend un visa européen. Grâce à ce document, Vente peut « normalement » travailler pendant la procédure de demande de permis de travail en cours. Tjaronn Chery (NEC) et Etienne Vaessen (FC Groningen) sont désormais en possession d’un tel visa européen.

« Dylan n’a ni partenaire ni enfants européens », explique Ferry de Haan, directeur de Heerenveen, qui se rend compte que cela prend donc plus de temps. « C’est une situation désagréable. Surtout pour Dylan. Mais en tant que groupe, nous devons passer outre et nous concentrer sur le match contre Heracles », conclut Veldman.