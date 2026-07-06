Vive dispute entre Bernardo Silva et Rodri après le match Portugal - Espagne : voici la raison

Bernardo Silva et Rodri ont été impliqués lundi soir dans une vive altercation à l’issue du huitième de finale entre le Portugal et l’Espagne. Les deux anciens coéquipiers de Manchester City se sont retrouvés face à face en fin de rencontre, après la qualification de la Roja pour les quarts de finale (1-0).

Le Portugal a encore eu une occasion en or d'égaliser dans les dernières secondes du temps additionnel. Bernardo Silva s'est présenté devant le but espagnol, mais son coup de tête est passé juste au-dessus de la barre transversale, faisant ainsi disparaître la dernière chance de jouer les prolongations.

Immédiatement après ce raté, Rodri a célébré avec exubérance cette occasion manquée sous le nez du Portugais. Les images télévisées montrent en outre le milieu de terrain espagnol semblant donner une petite tape sur la tête de son ancien coéquipier, ce à quoi Bernardo Silva a réagi avec une irritation manifeste.

Silva a pointé Rodri du doigt avec colère, et les deux hommes en sont venus aux mains. Alors que les esprits s’échauffaient, plusieurs coéquipiers ont dû intervenir pour calmer le jeu. Quelques instants plus tard, l’arbitre a sifflé la fin de la rencontre.

Les images de l’incident ont immédiatement fait le tour des réseaux sociaux, où de nombreux supporters ont réagi avec surprise à l’altercation entre les deux milieux de terrain. Silva et Rodri ont évolué ensemble pendant des années à Manchester City et ont remporté plusieurs titres majeurs au cours de cette période.

Rodri a immédiatement assumé la responsabilité de son comportement après le match. L'international espagnol a présenté ouvertement ses excuses à son ancien coéquipier lors d'un entretien avec les médias.

« Je présente mes excuses à Bernardo. J’ai célébré son occasion manquée en fin de match. C’était une erreur de ma part », a reconnu Rodri, admettant s’être laissé emporter par l’émotion.

Les deux hommes avaient évolué ensemble à Manchester City pendant sept ans, mais Silva a récemment rejoint le Real Madrid en tant que joueur libre, mettant fin à leur association en club.