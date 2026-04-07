Vittoria : L'infection de Dembélé se propage... Et je ne souhaite pas bonne chance à ce joueur

Dans un climat de grande attente à l'approche d'un match très attendu en quarts de finale de la Ligue des champions, la star portugaise Vitinha a affirmé que le Paris Saint-Germain abordait le match aller contre Liverpool, demain mercredi, avec une confiance totale.

Le joueur portugais a souligné que l'esprit d'équipe et le leadership d'Ousmane Dembélé seraient les facteurs décisifs dans cette difficile bataille européenne.

« Dembélé avait naturellement l'étoffe d'un leader avant même de devenir capitaine officiel la saison dernière », a déclaré Vitinha lors de la conférence de presse d'avant-match.

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Il a ajouté : « Ce que Dembélé apporte sur le terrain se transmet aux autres joueurs comme une contagion. C’est un leader né. Après avoir remporté le Ballon d’or, son statut s’est encore renforcé, mais cette qualité était déjà présente en lui depuis le début. »

Au sujet de la désignation du Paris Saint-Germain comme favori face à Liverpool, Vitinha a déclaré : « C’est vous qui attribuez le statut de favori aux équipes, et comme vous l’avez dit à propos de Liverpool l’année dernière, cela ne signifie absolument rien. »

Il a poursuivi : « Nous connaissons bien le football, et vous aussi. Il n’y a pas de véritable favori dans ce genre de matchs. Même si la situation de Liverpool n’est pas idéale cette saison, cela reste une grande équipe composée de joueurs de très haut niveau. »

Vetinia a évoqué son ancien coéquipier Iketike en déclarant : « C’est quelqu’un de formidable, et j’ai beaucoup apprécié l’année où nous avons joué ensemble. »

Il a conclu : « Il a un énorme potentiel, mais malheureusement, le contexte ne lui était pas favorable à l’époque. Aujourd’hui, il a réussi à renverser la situation en sa faveur et je suis heureux de son évolution. Je lui souhaite tout le succès possible, sauf pour ces deux matchs de demain. »