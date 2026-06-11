Vitsel : « Le Maroc a surpris tout le monde… Et il y a des équipes plus fortes que la Belgique »

L’international belge Axel Witsel (37 ans) estime que les chances de son équipe nationale lors de la Coupe du monde 2026 sont plus limitées que lors des éditions précédentes, en raison de la présence de sélections encore plus fortes.

Interrogé par le site « Flash score », le milieu de terrain du club espagnol de Gérone reconnaît toutefois que la génération précédente a brillé : « Je pense que la génération que nous avions a accompli des choses incroyables. En 2018, nous avons terminé troisièmes, ce qui était incroyable à l’époque. »

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Il a ajouté : « Personne ne s’attendait à ce que la Belgique aille aussi loin, mais nous avons le sentiment que nous aurions pu faire quelque chose de différent, ou un peu mieux… Quand nous sommes arrivés en demi-finale, tout pouvait encore arriver. »

L’ancien milieu de terrain de la Juventus et du Borussia Dortmund a poursuivi : « Aujourd’hui, la donne est différente ; il faut être honnête. À mon avis, il existe des équipes plus fortes que nous, comme la France,

l’Espagne ou l’Argentine. Nous évoluons désormais dans une autre dimension. »

Interrogé sur l’équilibre entre expérience et jeunesse au sein de la sélection belge, Witsel a répondu : « C’est essentiel, et c’est pourquoi je suis là, tout comme Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois. Nous commençons à prendre de l’âge, mais nous ne sommes pas seuls : notre rôle est de faciliter la tâche aux jeunes, car l’expérience compte toujours en Coupe du monde. »

Interrogé sur les éventuelles surprises du tournoi, il a rappelé : « À chaque Coupe du monde, il y a des surprises et certaines équipes vont très loin, comme le Maroc au Qatar, qui a terminé quatrième. »

La Belgique évoluera dans le groupe G, en compagnie de l’Égypte, de l’Iran et de la Nouvelle-Zélande.