Vitinha après PSG-Lens (3-1) : "On ne veut pas lâcher mais inconsciemment on lâche"

Buteur et passeur face à Lens, le milieu portugais regrettait la baisse de régime de son équipe en seconde période.

Est-ce plié pour le titre ?

On sait que c’est un très bon avantage. On a maintenant 9 points d’avance, mais ce n’est pas fini. On ne veut pas lâcher. Il reste 7 matchs à jouer, on va faire le dernier effort pour remporter ce titre de champion.

Comment expliquez-vous la moins bonne deuxième période de votre équipe ?

Ça arrive parfois, c’est normal. On ne veut pas lâcher mais inconsciemment on lâche et l’autre l’équipe sent, pour sa part, qu’elle peut donner le meilleur pour obtenir un résultat. On aurait pu réaliser une meilleure deuxième mi-temps mais le plus important c’est la victoire.

Avec un premier but pour vous...

Je suis très content de ce premier but. T’es très content. J’attendais ça depuis longtemps. C’est un joli but en plus, c’est bien ! J’avais marqué déjà de cette manière avant de venir à Paris. Je sais que j’en suis capable. C’est pour ça que j’ai essayé et j’essaierai encore si j’en ai la possibilité.