Vitinha après le festival offensif du PSG contre Haïfa : "Messi, Neymar et Mbappé continuent de me surprendre"

Après le festival offensif du PSG contre le Maccabi Haïfa, Vitinha a fait part de son admiration pour Messi, Neymar et Mbappé.

Face à Haïfa avez-vous l’impression d’avoir retrouvé le PSG du début de saison ?

On voulait vraiment gagner ce match. On a marqué beaucoup de buts. De manière globale, on a fait le match qu’on voulait faire. Pour les fans, c‘était un très beau match à voir. Il y a beaucoup plus de positif que de négatif.

Après leur prestation de ce soir, est-ce que Messi, Neymar et Mbappé arrivent encore à vous surprendre ?

Ils continuent à me surprendre, même si je sais de quoi ils sont capables. Tout le monde est toujours surpris, c’est extraordinaire ce qu‘ils continuent de faire. On a besoin d’eux à ce niveau et on les aidera à être toujours à être à ce niveau.

Comment jugez-vous le match du trio au milieu ?

C’était un match difficile car ils nous mettaient la pression en un contre un. Il fallait avoir de la mobilité et changer de position. On a eu beaucoup de mobilité, une bonne possession ce qui nous a donné la possibilité de marquer et d’être souvent dans la surface de réparation adverse.