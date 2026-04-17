Vitesse rate la course à la quatrième place ; l'ADO Den Haag écrase un RKC Waalwijk en difficulté

Vendredi soir, l'ADO Den Haag a surclassé le RKC Waalwijk, dont l'attaquant Michiel Kramer, en fin de carrière, a été célébré avant le coup d'envoi. Le SC Cambuur s'est incliné à Doetinchem, tandis que le Vitesse, tenu en échec, n'est pas (encore) assuré du titre de champion de la quatrième période de la Keuken Kampioen Divisie, d'autres résultats favorables étant nécessaires. Willem II prend désormais la tête de la course à une place en barrages de promotion.

Après huit journées, les Tilborgeois comptent dix-neuf points, juste devant ADO (dix-huit) et Vitesse (dix-sept), ce dernier ayant encore un match à jouer dans la quatrième période. Willem II avait déjà frôlé le titre de la troisième période, avant de céder face à Cambuur. Rappelons qu’aucun billet pour les barrages n’est attribué au troisième, même si les deux premiers ont déjà remporté une phase.

ADO La Haye 5-1 RKC Waalwijk

Les Haguenois ont ouvert le score dès la 12^e minute : une action collective bien menée a été conclue au second poteau par Bryan Fiabema (1-0). Le festival offensif a ensuite pris forme. Malgré leur statut de champion, les locaux n’ont pas levé le pied et ont alourdi le score pour mener 5-0 à la pause. Tim van der Leij a sauvé l’honneur pour le RKC en réduisant le score à 5-1.

De Graafschap - SC Cambuur 3-1

Les visiteurs, déjà promus, ouvrent le score par Jort van der Sande, qui coupe de la tête un coup franc de Mark Diemers. Mais l’avantage est de courte durée : dix minutes plus tard, Nathan Kaninda égalise d’une frappe puissante sous la barre après une belle contre-attaque. Juste avant la mi-temps, Levi Schoppema a même donné l’avantage aux locaux d’un angle difficile, après avoir contourné le gardien. En seconde période, Joran Hardeman a alourdi le score (3-1) seulement seize secondes après son entrée en jeu.

Almere City FC - FC Dordrecht 4-1

De retour dans le onze de départ, Ferdy Druijff s’est immédiatement illustré vendredi soir à Almere en ouvrant le score d’une frappe rasante à longue distance : 1-0. Peu après, Marley Dors doublait la mise (2-0) au terme d’une belle action collective. Dordrecht réduisait bien l’écart juste avant la mi-temps par l’intermédiaire de son jeune talent Robin van Asten, mais cela restait insuffisant. Après la pause, Druijff puis Jamie Jacobs alourdissaient le score pour porter le résultat final à 4-1.

Vitesse - MVV Maastricht 0-0

Dominateurs à domicile, les Arnhemmois ont toutefois buté sur la défense limbourgeoise et ont dû se contenter d’un nul blanc. Ce résultat les relègue à la troisième place du classement de la période.

Willem II - Jong AZ 3-0

Devin Haen a ouvert le score dès la 10e minute, reprenant de la tête un corner au second poteau. Trois minutes plus tard, Siegert Baartmans a doublé la mise pour les Tilbourgeois. Finn Stam, de retour dans le onze de départ après une longue blessure, a scellé le score en deuxième mi-temps d’une magnifique frappe en pivot dans le coin opposé.

Roda JC Kerkrade - FC Emmen 2-2

Alors qu’Anthony van der Hurk avait manqué une occasion en or, c’est finalement le latéral gauche Koen Jansen qui a ouvert le score à la 17^e minute. Juste avant la mi-temps, Joshua Nisbet a doublé la marque pour Roda d’une frappe à l’entrée de la surface, qui a touché l’intérieur du poteau.

Mais, dès la reprise, Roda a complètement laissé filer son avance. Romano Postema a d’abord profité d’un contre pour réduire le score (2-1), puis, même en infériorité numérique, Emmen a continué à dominer. Finalement, Postema a inscrit le but de l’égalisation (2-2).

Helmond Sport - VVV-Venlo 2-0

Les spectateurs présents à Helmond n’ont pas été gâtés. Les occasions franches se sont faites rares, même si VVV-Venlo a progressivement pris le dessus en seconde période. C’est pourtant Helmond Sport qui a ouvert le score. Le remplaçant Labinot Bajrami a ouvert le score (1-0) et Noah Makanza a rapidement doublé la mise. Une victoire précieuse pour les Helmonders dans une saison jusqu’ici morose.

Jong PSV - Jong Ajax 0-1

Peu d’occasions à signaler en première période à De Herdgang. Le match a basculé lorsque Jong Ajax a ouvert le score peu après l’heure de jeu par Don O’Neil, dont la frappe a trouvé le coin opposé. Ce but a suffi aux jeunes Amstellodamois pour l’emporter, Jong PSV n’ayant pas réussi à revenir dans la dernière demi-heure.

Jong FC Utrecht - FC Eindhoven 3-0

Malgré la prolongation de contrat de l’entraîneur Jan Poortvliet, le FC Eindhoven a vécu une soirée difficile à Utrecht. John Neeskens a obtenu un penalty transformé par Rafik El Arguioui, avant que Tijn den Boggende ne double la mise deux minutes plus tard. Peu après la pause, Den Boggende signait le 3-0, offrant aux Utrechtois une avance confortable et une victoire aisée à domicile. En fin de match, Eindhoven perdait même Amir Bryson, expulsé dans le temps additionnel.

TOP Oss - FC Den Bosch 4-2

Kévin Monzialo a ouvert le score pour le FC Den Bosch dès la 9^e minute, suite à un penalty concédé bêtement par Bryan van Hove. Peu après la mi-temps, Stan Maas a doublé la mise pour les visiteurs. Mais TOP Oss a immédiatement réagi : Mauresmo Hinoke a réduit le score deux minutes plus tard. À l’heure de jeu, Mart Remans a remis les deux équipes à égalité d’une frappe à bout portant. En fin de rencontre, le derby a été brièvement interrompu en raison de feux d’artifice lancés depuis l’extérieur du stade. À la reprise, Van Hove, malheureux en première période, a inscrit le 3-2. Puis, le remplaçant Maxim Mariani a fixé le score final à 4-2 dans les arrêts de jeu.