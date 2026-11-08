Le bus des joueurs de De Graafschap n’a toujours pas pris la route d’Arnhem. Des supporters du club l’empêchent de partir, furieux qu’aucun supporter visiteur ne soit autorisé à entrer au GelreDome dimanche après-midi, rapporte ESPN. Selon le journaliste Bennett van Fessem, le triangle de sécurité se concerte actuellement.

La rencontre entre les deux équipes l’an dernier avait donné lieu à de graves troubles. Il avait ensuite été décidé que De Graafschap pourrait emmener au maximum 500 supporters visiteurs lors de l’édition suivante, celle de ce week-end, au lieu des 800 habituels.

Cette décision était assortie de plusieurs « conditions de sécurité clairement définies ». Il fallait notamment pouvoir contrôler le matériel d’animation apporté par les supporters avant leur arrivée.

Mais samedi soir, selon Vitesse, des informations de la police et des échanges avec De Graafschap ont révélé qu’une partie des supporters refusait ce contrôle. Ils souhaiteraient maintenir leur intention d’apporter du matériel d’animation d’une manière contraire aux accords conclus.

Le triangle de sécurité craint que cela ne provoque de nouveaux troubles et estime par conséquent qu’il serait irresponsable d’admettre les supporters visiteurs. « Les autorités locales craignent une atteinte à l’ordre public et à la sécurité, potentiellement grave, tant aux abords du stade qu’à l’intérieur », a écrit Vitesse.

Ahmed Marcouch, maire d’Arnhem, a expliqué : « Le football appartient à tout le monde. Mais l’hospitalité ne donne pas carte blanche pour faire fi des accords de sécurité. Ces dernières semaines, nous avons donné à De Graafschap toute la latitude, le temps et les moyens nécessaires pour que ce match puisse se dérouler en toute sécurité avec des supporters visiteurs. »

« Samedi, nous avons de nouveau tenté de parvenir à des accords applicables. Mais si les supporters déclarent à l’avance qu’ils ne veulent pas respecter les conditions et que leur propre club ne peut garantir le respect des accords, alors ce n’est plus possible. »

À une heure du coup d’envoi, le bus des joueurs de De Graafschap n’a donc toujours pas pris la route d’Arnhem. Le match devait débuter à 12 h 15, mais selon le journaliste d’ESPN Van Fessem, sa tenue même est incertaine. « Le stade se remplit peu à peu, mais ces gens ne verront pas de match à 12 h 15. Pour l’instant, il est annulé. Des discussions sont en cours, mais je me demande si le match aura lieu aujourd’hui. Nous n’avons encore jamais vécu cela aux Pays-Bas. »