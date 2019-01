Vital pour Manchester City, Ederson ne ressemble à aucun autre gardien

Ederson n'est pas un gardien comme les autres. Il se révèle vital pour le Manchester City de Guardiola.

Ederson a quelque chose de tout à fait différent, et tout le monde à Manchester City l’a bien compris dès le début.



"C'était à Nashville", a déclaré un témoin oculaire aux journalistes catalans Lu Martin et Pol Ballus pour leur livre sur Manchester City. "Chaque fois que nous voyageons, nous emmenons trois agents de la sécurité. L'un d'eux est énorme, son nom est Okon.



"Je me souviens que le deuxième ou le troisième jour, dans la salle à manger, Ederson s'est approché de lui et l'a plaqué. Un tacle de rugby. Nous ne savons pas pourquoi, nous ne lui avons toujours pas demandé."



Ses anciens entraîneurs l’avaient surnommé "le taureau" en raison de sa tendance à charger des ballons et il a également mérité cette réputation. A Houston, il a couru à la rencontre de Romelu Lukaku, pour ensuite le laisser passer et permettre à l'attaquant de Manchester United de marquer.



Les choses se sont généralement bien améliorées pour le Brésilien peu orthodoxe depuis lors, et cela a été résumé la semaine dernière.



Après avoir rapidement quitté son terrain et contrôlé le ballon de la poitrine, il a continué jusqu'à la ligne médiane pour faire bonne mesure. Morgan Gibbs-White des Wolves l'a devancé, mais un saut au bon moment a permis d'éviter le danger et de ravir les fans.



Le meilleur était encore à venir, cependant.



Lorsqu'il s'est retrouvé en possession du ballon à 40 mètres de son but, il n'a pas simplement transmis une passe assurée à un coéquipier, il a en fait attendu d'être pressé avant de le faire. Peu importe "Le taureau", c'était "Le Matador".



Ses coéquipiers savent ce qu'il peut faire avec le ballon, alors Fernandinho le lui a rendu, puis une seconde fois. Guardiola ne semblait pas content au bord du terrain, mais il en a parlé en public: "Nous aimons Ederson tel qu’il est et c’est pourquoi ce n’est pas un problème."



Et de fait, c’est rarement un problème. Plutôt l'inverse.

Souvenez-vous du match contre Southampton à Noël quand il a joué des passes courtes sans nervosité à ses défenseurs dans son propre carré de six mètres, déclenchant une attaque rapide qui aurait dû aboutir à un but.



Ensuite, il y a eu le tour de Cruyff sur sa propre ligne de but, le tout dans un match que City devait vraiment gagner après deux défaites consécutives.



En bref, Ederson n'a peur de rien. Il considère la prise de risque comme une partie essentielle du jeu; son jeu, même.



"J'ai peut-être commis des erreurs à cause de ma façon de jouer, mais les erreurs font partie du football", a-t-il expliqué. "Je n'ai jamais laissé cela influencer mon jeu."



C'est pourquoi regarder Ederson en pleine maîtrise est un tel spectacle. Ce n’est pas différent quand il est hors de contrôle, en fait.



Que ce soit pour faire pression sur le milieu de terrain ou pour se remettre d’erreurs (réussies ou non), il n’y a guère de signes d'émotion. Il a souri récemment, en toute justice; quand il est sorti pour un coup de poing et a heurté un coéquipier et un adversaire nécessitant un traitement médical.



Ces choses ne sont pas tout à fait normales. Il n’est certainement pas normal en ce qui concerne les gardiens de but.



Quand Gabriel Jesus a raté un penalty la saison dernière, Ederson a déclaré qu'il l'aurait marqué et qu'il espérait pouvoir en profiter. Guardiola, toujours prudent d’être considéré comme arrogant, l’a immédiatement écarté.



L’idée de lui donner l’occasion de marquer semble un peu injuste, de toute façon. Il a marqué deux fois chez les jeunes de sa propre région. Il a finalement délivré une passe décisive cette saison avec un dégagement géant, cette fois sur le terrain. Il a pu envoyer un ballon comme un coup de golf directement en direction de Sergio Aguero.



Ce n’est pas seulement la distance de ses coups de pied qui attire l’œil, c’est la précision.



Et puis, il y a le style de ses coups de pied, qu’il soit déchiqueté, coupé ou percé.



Guardiola était tellement inquiet à cause de cette série de dégagements lorsqu'il était entraîneur du Bayern Munich qu'il a tenu une réunion spécifique à ce sujet avant un match de Ligue des champions avec le Benfica. Lorsque les deux équipes se sont affrontées pour la première fois, Ederson n'avait disputé que cinq matchs dans l'équipe pro du Benfica.



Rogerio Ceni, un héros d’Ederson, et Rene Higuita ont ajouté de nouvelles dimensions à l’art du gardien des buts en Amérique du Sud.



Peter Schmeichel a attiré l'œil à Old Trafford en sortant le ballon de ses mains, avant que Fabian Barthez ne vienne et présente la Premier League aux gardiens de but plus à l'aise avec leurs pieds.



Manuel Neuer est probablement le plus semblable à Ederson, en ce qui concerne ses singeries hors des sentiers battus et son style peu orthodoxe. Victor Valdes vivait en dehors de la surface de réparation au Camp Nou sous Guardiola et Marc-André Ter Stegen est presque impeccable avec ses pieds maintenant.



Alisson, le rival de Liverpool et coéquipier du Brésil, réalise des passes inhabituelles, du genre qui parcourt la moitié de la longueur du terrain mais ne dépassent pas de quelques pieds du sol.



Pourtant, personne ne s’approche vraiment de ces enjeux. Cela ne le rend pas infaillible, bien sûr, mais cela le rend unique; En octobre, il a heurté Harry Kane avec un geste glissé gigantesque, à l'intérieur de sa propre surface.



Ederson n'est pas si différent des autres gardiens de but, mais il n'y en a pas d'autre qui lui ressemble.