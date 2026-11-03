Comment regarder Vissel Kobe contre Ratchaburi FC avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Elite - Journée 4 3 nov. 2026 - 05:00

Vissel Kobe reçoit Ratchaburi FC en Ligue des champions Élite de l’AFC. Le club japonais espère poursuivre sur sa lancée sur la scène continentale alors que la phase de groupes se poursuit.

Kobe aborde la rencontre en bonne forme. L’équipe de Michael Skibbe a remporté deux de ses trois derniers matches toutes compétitions confondues, dont une victoire contre Daejeon Hana Citizen lors de sa précédente sortie en Ligue des champions Élite de l’AFC. Un succès 3-1 face à Nagoya Grampus en J. League, fin octobre, a confirmé sa bonne forme offensive.

Ratchaburi se rend au Japon avec moins de chances de l’emporter. L’équipe de Worrawoot Srimaka occupe la 13e place du classement de la zone Est et a obtenu des résultats irréguliers dans la compétition. Son match nul 0-0 contre Kashiwa Reysol lors de sa dernière rencontre continentale a toutefois montré qu’elle pouvait arracher un résultat.

Le club thaïlandais sait marquer à l’extérieur. Sa victoire 2-5 contre Sisaket United en championnat thaïlandais la semaine dernière a démontré son potentiel offensif, même si des interrogations subsistent sur sa défense après les deux buts encaissés lors d’une défaite à domicile contre Chonburi FC.

Le public de Kobe et sa position au classement du championnat en font le grand favori, mais la réussite offensive récente de Ratchaburi à l’extérieur promet de l’intérêt aux deux extrémités du terrain.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Vissel Kobe contre Ratchaburi FC, notamment l’heure du coup d’envoi et les modalités de diffusion en direct.

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